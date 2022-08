Un an de la revenirea talibanilor la putere în Afganistan. Ce s-a ales de promisiunile pe care le-au făcut. ”Au bătut fete doar pentru că zâmbeau”

La aproape un an după ce talibanii au preluat controlul asupra Afganistanului într-un avans fulger, cei mai străluciți tineri cetățeni ai țării își valorifică inteligența pentru a se autosabota, pentru că într-un sistem distorsionat creat de gruparea teroristă, asta le dă mai multă speranță decât succesul.

Un an de la revenirea talibanilor la putere în Afganistan

Fetele care au ajuns în clasa a șasea, chiar dacă au rezultate excelente la învățătură, plănuiesc să se autosaboteze pentru a mai rămâne încă un an la școală. Altfel, educația lor ar trebui să se încheie în câteva luni.

ADVERTISEMENT

În campania lor pentru și în discuțiile internaționale cu SUA, talibanii au oferit o promisiune implicită, că, în schimbul unei versiuni ușor temperate a extremismului lor puritan, vor aduce cel puțin pace și stabilitate într-o țară chinuită de decenii de război.

Femeile au un drept islamic la educație și la muncă, au spus trimișii lor la conferințe internaționale, iar fără război constant, economia afgană va avea mai mult spațiu de creștere. În timp ce sute de mii de afgani au fugit, mulți alții au salutat cu speranță reducerea la tăcere a armelor.

ADVERTISEMENT

După aproape un an, acea viziune pare din ce în ce mai găunoasă. Vorbind despre schimbarea din august anul trecut, talibanii se referă la înainte și după „victorie”. Afganii obișnuiți vorbitori de persană din capitală vorbesc despre viața înainte și după „cădere” sau „prăbușire”, suqut în dialectul Dari din Afganistan, scrie .

Talibanii sunt un stat paria izolat, care nu este recunoscut de o singură țară, nici măcar de foști aliați. Apropierea lor față de vechii lor aliați violenți a fost expusă dramatic săptămâna trecută, când SUA l-au ucis pe liderul al-Qaida în inima cartierului de elită Sherpur din Kabul.

ADVERTISEMENT

Invadarea Ucrainei de către Rusia a îndepărtat atenția lumii de la talibani

Înainte de asta, totuși, au petrecut luni de zile în afara atenției globale. Invadarea Ucrainei de către Putin a fost un cadou pentru talibani, atrăgând atenția lumii în timp ce grupul își intensifica politicile extremiste.

Femeile se confruntă cu restricții mai dure aici decât oriunde altundeva în lume, fiindu-le interzis accesul la învățământul secundar și majoritatea trăiesc în afara asistenței medicale și a educației. Ele sunt obligate să fie însoțite de un tutore de sex masculin pentru toate călătoriile, cu excepția celor scurte, și li se cere să-și acopere fețele în public.

ADVERTISEMENT

Restricțiile sunt aplicate intermitent, dar, în special pentru femeile mai sărace și mai vulnerabile, inclusiv cele fără tutore, teama de aplicare poate fi paralizantă.

ADVERTISEMENT

„De trei ori acum am văzut femei bătute în piață de talibani. Unele purtau pantaloni pe care i-au considerat prea strâmți, ar fi trebuit să vezi cât de bătute erau după aceea”, a spus Farkhunda, în vârstă de 16 ani, care a trebuit să renunțe la școală în septembrie și se luptă cu depresia.

„Altă dată au bătut fete doar pentru că zâmbeau și vorbeau prea tare. Este un lucru firesc să vorbești despre rochiile pe care le cumperi și despre lucruri”, a mai spus ea.

Fata nu are abaya neagră lungă impusă de reglementările talibane, iar familia ei nu își poate permite să cumpere una. „De atunci chiar am încetat să mai studiez la madrassa [școala religioasă], este mai bine să fiu acasă decât să dau peste aceste animale”, a spus ea.

Colapsul economic

Economia s-a prăbușit cu cel puțin o treime, după ce sancțiunile internaționale împotriva talibanilor au redus comerțul, după ce ajutorul care susținuse ultimul regim s-a oprit și , s-a împiedicat în management.

„Nu am fost legați din punct de vedere politic de ultimul guvern, dar talibanii s-au răzbunat doar pentru că eram aici, făcând afaceri”, a spus un antreprenor major care a concediat aproape 500 de angajați după ce echipamentele au fost confiscate și licențele suspendate în mai multe sectoare.

El este frustrat, dar și derutat de abordarea pe termen scurt a autorităților. Afacerile lui stau inactive, deși noul regim știe din experiență cât de profitabile pot fi. „Le-am plătit peste 3 milioane de dolari în ‘taxe’ forțate”, înainte ca ei să preia conducerea, a spus el. „Atât de multe afaceri s-au prăbușit deja și, dacă lucrurile continuă, mai multe vor avea aceeași soartă.”

Pentru cei bogați anterior, recesiunea a pus capăt luxului, dar multe dintre fostele clase de mijloc au fost cufundate practic peste noapte în sărăcie și foamete. Cel puțin jumătate din populație se bazează acum pe ajutor alimentar, dacă îl poate obține.

Sardar și soția lui aveau slujbe guvernamentale în forțele de securitate și au câștigat suficient pentru a cumpăra pământ și a-și construi o casă. Amândoi au fost concediați când talibanii au venit la putere.

Astăzi, ea stă acasă, în timp ce el așteaptă pe marginea drumului să fie solicitat pentru muncă manuală și are noroc dacă obține o zi de muncă într-o săptămână, pentru 200 de afgani (2 dolari).

„Nu am făcut asta în viața mea și este greu pentru mine pentru că nu sunt obișnuit, dar am o familie de întreținut”, spune el, în timp ce cei patru copii ai săi se joacă la picioarele lui. „Jur că în prezent nu am nici măcar 1.000 de afgani în casă, mama mea are diabet și nu avem bani pentru medicamentele ei.”

Uneori, noua conducere a țării a fost uimitor de insensibilă cu privire la aceste suferințe, spunându-le afganilor că ar trebui să aibă încredere în Dumnezeu pentru a-i hrăni, nu în guvernul lor. Dar sunt, de asemenea, conștienți că această criză erodează orice încredere de care se bucură.

„Ei pierd sprijinul intern și sunt foarte conștienți de asta”, a spus un analist afgan cu legături cu talibani de rang înalt, care a cerut să nu fie numit vorbind despre problemele interne ale grupului.

O generație întreagă de afgani a fugit din țară

Talibanii se așteptau să se chinuie cu tranziția de la conducerea unei insurgențe rurale descentralizate la preluarea administrației din Kabul.

„Conducerea unui guvern este cel mai mare coșmar al lor. Au fost surprinși de toată dezvoltarea”, a spus o sursă afgană cu legături strânse cu talibanii, care a spus că conducerea s-a trezit scoasă din zona de confort după ce au ajuns într-o capitală complet diferită de orașul pe care l-au abandonat în 2001.

„Sunt forțe rurale tradiționale, au venit în orașe, dar în loc să se integreze, vor ca orașele să le fie integrate, vor să le arătăm, să avem credințe și hobby-uri ca ei.”

O întreagă generație de afgani educați a fugit sau caută o cale de ieșire. Disperarea de a pleca nu a fost surprinzătoare, având în vedere că talibanii vizează de ani de zile profesioniști din mass-media, societatea civilă și guvern pentru a-i asasina.

În timp ce masacrul pe scară largă pe care se temeau că îl vor dezlănțui talibanii la Kabul nu a avut loc, zeci de oameni au fost asasinați din cauza legăturilor lor cu guvernul anterior și cu forțele sale de securitate.

Exodul creierelor a îngreunat și mai mult conducerea țării. Banca centrală, care se confruntă cu sancțiuni și cu înghețarea rezervelor, a păstrat doar personal de nivel mediu și scăzut, cei mai experimentați manageri seniori fugind în străinătate.

Un domeniu în care talibanii au înregistrat un oarecare succes a fost lupta cu nivelurile obscene de corupție care au afectat administrațiile din ultimii 20 de ani, dar progresul lor acolo este încetinit.

„Corupția nu este la fel de rea ca sub [fostul președinte Ashraf] Ghani, când intrai într-un birou pentru a rezolva ceva și toată lumea de la A la Z dorea ceva. Acum sunt doar câțiva oameni specifici, dar se extinde”, a spus omul de afaceri.

Intensificarea violențelor

În satele afgane a crescut numărul cimitirelor care au devenit neîncăpătoare pentru victimele atacurilor aeriene. Mulți dintre localnici trăiesc încă printre ruinele caselor lovite de bombardamente și pentru care nu au primit niciodată compensații din partea forțelor americane pentru reconstrucție.

Timp de peste un deceniu, zonele rurale au fost devastată de morți și violențe, deoarece trupele străine și guvernamentale au aterizat cu elicoptere și au năvălit prin case.

Aceste raiduri nocturne și moartea civililor au fost agenți puternici de recrutare în favoare talibanilor și unul dintre motivele pentru care vestul și aliații săi și-au pierdut războiul.

În unele zone ale țării, unde armele au tăcut în sfârșit după un deceniu, sau chiar două, satele revin la viață. Se deschid școli în unele districte din sudul Helmand și Kandahar, unde securitatea – inclusiv amenințările talibanilor – a făcut imposibilă educația.

Dar există și locuri care au fost liniștite în ultimele două decenii, care sunt acum devastate de violențe și abuzuri, inclusiv sacrificarea civililor, raiduri nocturne, jefuirea și sechestrarea infrastructurii civile, cum ar fi clinici și școli.

Din provincia Panjshir din nord, în districtul Baghlan și în Balkhab din centrul Sar-e Pol, apar filmări și rapoarte despre atrocități precum cele care i-au alimentat cândva pe talibani. Civili au fost uciși, școlile au fost ocupate ca baze militare, moscheile au fost profanate și casele au fost percheziționate.

Violența pe scară largă în toată țara sau o nouă rundă a unui război civil care a început odată cu invazia sovietică din 1978 pare imposibilă pentru moment, dar mulți au simțit același lucru în urmă cu 21 de ani.

SUA erau convinse că o victorie militară zdrobitoare în 2001 însemna că își pot impune voința politică într-o țară diversă, în care extremiștii austeri aveau o adevărată circumscripție. Acum, talibanii pot repeta aceeași eroare, confundând propria lor victorie militară zdrobitoare cu un mandat politic de a controla o țară diversă.

Ca și în 2001, întregi comunități etnice, religioase și culturale au fost excluse dintr-un guvern dominat aproape în totalitate de extremiști talibani paștun. Aceste grupuri au o lungă istorie de luptă și, dacă talibanii nu pot atenua crizele politice și economice din Afganistan, pot fi prea ușor convinși să ridice din nou armele.

„Doar 2% dintre afgani au peste 60 de ani, iar 45% au sub 14 ani”, a spus un veteran al mai multor războaie civile din Afganistan. ”Dă-i unui băiat 100 de dolari și un Kalașnikov și vei avea un luptător. Trăim cu bombe cu ceas umane. Au crescut cu arme și nu au nevoie de două săptămâni de pregătire: o oră va fi suficientă.”