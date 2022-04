Un an fără Gabi Luncă. Mărturii tulburătoare făcute de Rebeca Onoriu: “Nu mi-am pierdut doar mama, mi-am pierdut prietena, mi-am pierdut totul!”

Rebeca Onoriu, fata cea mică a cântăreței Gabi Luncă, face declarații emoționante la un an de zile de când s-a stins din viață artista. Tânăra nu a trecut peste pierderea mamei sale și spune că ar fi făcut orice ca să o poată salva.

Rebeca Onoriu face dezvăluiri emoționante la un an de la moartea regretatei Gabi Luncă

, regretata cântăreață de muzică lăutărească Gabi Luncă. Fata cea mică a celebrei interprete își amintește că, în urmă cu un an de zile, a avut gura strâmbă timp de patru zile. Totul din cauza șocului prin care a trecut, atunci când medicii i-au spus că nu i-au mai putut salva mama.

ADVERTISEMENT

”A fost o onoare pentru mine să-i am drept părinți. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut-o pe măicuța mea atâția ani pe parcursul vieții mele. Țin minte că, timp de patru zile, am avut gura strâmbă din cauza șocului. Mi-au băgat pe gât magneziu…

Eu nu mi-am pierdut doar mama, mi-am pierdut prietena, mi-am pierdut totul! Acum un an am fost la controlul post covid și eram foarte tristă că nu puteam să am grijă de mama, dar pe de altă parte eram fericită că puteam să-i donez organele. Efectiv am urlat la medici, că am plămânii ok, că dau ce am mai de preț, inima, numai să o poată salva pe mama”, a declarat, pentru FANATIK, Rebeca Onoriu.

ADVERTISEMENT

Îi face bust tatălui ei, Ion Onoriu, și îl amplasează într-un parc din București

Rebeca vrea să arate și prin fapte că a ținut enorm la părinții ei. Vrea să amplaseze bustul tatălui ei într-un parc din București și să demareze construcția azilului pe care îl ridică în memoria părinților ei.

”Țin să arăt și prin fapte că am ținut la părinții mei și înțeleg prin acest lucru să demarez și proiectul cu azilul, pe care îl ridic în memoria lor. Curând sper să fie gata și bustul tatălui meu, să îl pot amplasa într-un parc din Sectorul 1, așa cum ne-am dorit.

ADVERTISEMENT

Avem toate aprobările pentru acest lucru, dar mai sunt detalii de finețe, care fac diferența la trăsături. Bustul este încă în lucru. Nu am avut mulaj. Sculptorii s-au inspirat din poze”, dezvăluie fata cea mică a lui Ion Onoriu și Gabi Luncă.

I-a cumpărat o stea de pe cer

Rebeca Onoriu și-a iubit mama atât de mult, încât nu a știut cum să își manifeste mai bine dragostea față de aceasta. Când regretata cântăreață a împlinit vârsta de 77 ani, Rebeca i-a cumpărat mamei sale o stea de pe cer care îi poartă numele. Spune că, dacă ar fi putut, i-ar fi cumpărat și soarele și luna.

ADVERTISEMENT

”Soarele și luna nu erau de cumpărare, că i le cumpăram de pe cer mamei mele. Dar i-am cumpărat o stea din constelația Carului Mare. I-am cumpărat steaua VIP. A venit astronomul ne-a arătat coordonatele… La aniversarea ei, am oprit circulația în loc la Casa Scânteii pentru focul de artificii. Ce n-am mai apucat să fac pentru ea, pentru că a venit pandemia, a fost să aduc balonul cu aer cald și să pun un panou la fântânile muzicale”, susține Rebeca Onoriu.

ADVERTISEMENT

”La noi nu se poartă doliu”

iar aici nu se fac parastase la comemorare și nici nu se poartă haine negre atunci când moare cineva.

”La noi nu se poartă haine închise pe post de doliu și nici nu se fac parastase, ca la ortodocși. De aceea nu port haine negre. Parastasele înseamnă milostenie, iar noi am făcut fapte bune. Sigur că mâine când se împlinește un an de când mama a urcat la cer, noi vom merge la cimitir la ea.

Însă noi ne ducem tot timpul la mormântul ei. Nu așteptăm să se împlinească o cifră pentru a merge să îi punem o floare la mormânt. Cimitirul este aproape”, punctează Rebeca.

Gabi Luncă s-a stins din viață de COVID-19 pe data de 2 aprilie 2021 la vârsta de 82 de ani. La înmormântarea ei nu au lipsit porumbeii albi și covorul roșu. Familia i-a îndeplinit ultima dorință, aceea de a fi înmormântată lângă soțul ei, Ion Onoriu, decedat în 1998.

Acordeonistul Ion Onoriu, fostul soț al lui Gabi Luncă, era înmormântat la Cimitiriul Străulești, însă marea doamnă a muzicii lăutărești, Gabi Luncă, a vrut să-și doarmă somnul de veci la Dămăroaia. Familia l-a dezgropat pe Ion Onoriu și l-a mutat în același cavou cu artista.