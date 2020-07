Un angajat de la DSP București a fost confirmat cu Covid-19. Nelu Tătaru a găsit nenumărate nereguli

Un angajat de la DSP București a fost confirmat cu Covid-19, motiv pentru Nelu Tătaru să meargă în control.

Ministrul s-a deplasat la sediul Direcției de Sănătate Publică din București, după ce o angajată a instituției a fost confirmată cu noul virus.

De teamă că s-ar fi putut bloca activitatea, DSP nu a luat momentan măsurile necesare și nu a testat toți angajații.

Nelu Tătaru e nemulțumit de modul în care DSP București a gestionat situația pandemiei de Covid-19

Tătaru a descoperit mai multe nereguli la fața locului, fiind nemulțumit de modul în care DSP București a gestionat situația.

„Am venit astăzi să evaluez o situaţie, având un caz pozitiv, într-un context în care avem o pandemie. Nu am fost informat, tocmai am venit eu să mă informez aici şi efectiv să văd care este testarea celorlalţi angajaţi. Menţionez că aici sunt 70 din cei 250”, a explicat ministrul, potrivit Digi 24.

Tătaru le-a reproșat celor e la DSP București că nu „au făcut comunicare” și a vorbit despre angajata infectată cu Covid-19 încă de vineri, 17 iulie.

„O doamnă doctor depistată pozitiv, care a avut cinci contacți direcți, toți sunt în izolare în acest moment, și sunt 14 care s-au autodenunțat ca și contacți direcți, urmând ca astăzi să fie testați fiecare dintre ei.

Urmează ca în zilele următoare să ajungă aici și o echipă de la Ministerul Sănătății care să evalueze toată această anchetă și contextul în care s-a desfășurat ancheta. Este necesară o evaluare la nivelul tuturor DSP-urilor, a tot ce înseamnă evaluarea pacienților care în cele două săptămâni de vid legislativ nu s-au regăsit internați sau nu s-au regăsit sub controlul unui medic, precum și anchetele epidemiologice în derulare”, a adăugat Tătaru.

Nelu Tătaru a răbufnit în urmă cu câteva zile, când a transmis că România a ajuns „ciuma” Europei din cauza faptului că cetățenii nu mai respectă reguli.

„Stăm și strigăm că am ajuns ciuma Europei. Cum am ajuns ciuma Europei? Nerespectând niște reguli sau instigând să nu respectăm niște reguli”, s-a plâns Tătaru.