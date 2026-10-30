“Un animal, fizic!” Fotbalistul FCSB luat la ochi de Giovanni Becali

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali (74 de ani) a luat la puricat lotul FCSB-ului după eșecul de la Bistrița, scor 0-1, în etapa a 2-a din grupele Cupei României. Agentul FIFA l-a lăudat pe fotbalistul despre care FANATIK a scris că vrea să plece de la roș-albaștri din cauza criticilor patronului Gigi Becali.

Dylan Batubinsika, lăudat de Giovanni Becali

Gloria Bistrița i-a stricat seria FCSB-ului. Cu Laurențiu Reghecampf la timonă, roș-albaștrii aveau 3 victorii la rând în campionat. Fosta campioană a pierdut însă în etapa a 2-a din grupele Cupei României, scor 0-1. Reghe a folosit o echipă experimentală,

ADVERTISEMENT

A doua zi după meciul de la Bistrița, Giovanni Becali l-a lăudat pe Dylan Batubinsika (30 de ani), fotbalistul care a contribuit decisiv la singurul gol al meciului, marcat de Bradu. Stoperul congolez i-a pasat greșit lui Mihai Popa și, astfel, gazdele au reușit să dea lovitura. Un alt fotbalist care îi place lui Giovanni Becali e Alexandru Stoian (18 ani).

„(n.r. – N-are valoare lotul lui FCSB?) Au demonstrat-o în meciul cu Rapid! Au demonstrat acum câteva zile. Păi dacă Boutoutaou a dat două goluri frumoase? Părerile care erau împotriva lui s-au schimbat pentru el după un meci. Are câția jucători de valoare.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Ce jucători europeni are FCSB?) Vrei să îți zic cu cine încep? Cu Stoian! Un puști, care poate să joace titular și la echipa națională. FCSB nu are vârf. Joacă cu vârf fals. El e mai mult un 9-ar decât un vârf fals. Cum îl bagă pe el, cum dă gol. A participat la victoria cu 4-1, a dat un assist. Încep cu el! Un jucător care trebuie să meargă meci de meci.

ADVERTISEMENT

Fundașul central, care a jucat la CM 2026, Batubinsika (n.r. – Batubinsika e de valoare europeană?) Da. A greșit aseară, dar îl văd eu. E un animal, fizic. Sare frumos, e elegant. A greșit, dar eu așa îl văd. De Boutoutaou nu pot să zic. De Cisotti la fel. Sunt jucători buni. Dar eu mă refer la jucători de Champions League sau Europa League.

ADVERTISEMENT

Stoian și poate Batubinsika. Eu pe Stoian îl văd de nivel european. Un jucător care poate juca la o echipă mare. Asta e părerea mea. Restul…”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

Dylan Batubinsika vrea să plece de la FCSB

. Din informațiile FANATIK, stoperul congolez nu doar că nu s-a adaptat în România, dar nici nu mai acceptă criticile lui Gigi Becali. Batubinsika a venit la FCSB în iulie 2026, liber de contract după despărțirea de AE Larisa. Până acum, fundașul central care a jucat la CM 2026 a bifat 9 meciuri în tricoul roș-albastru.

ADVERTISEMENT