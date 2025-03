Un antrenor de fotbal feminin o duce bine în România? „Trebuie să faci sacrificii mari pentru a le oferi o viață decentă copiilor”

. Robert Niță le-a avut ca invitate pe Ștefania Bărbos, una dintre cele mai bune jucătoare ale Rapidului și pe antrenoarea Speranța Popescu.

Speranța Popescu, antrenoarea Rapidului, a dezvăluit cum se descurcă cu banii: „Poți să trăiești din fotbal, dar am 2 jobu-uri la fel ca Nicoleta”

Speranța Popescu a fost foarte sinceră când a venit vorba de partea materială: „Eu în vara aceasta termin cursurile de licența PRO. Teoretic pot să antrenez în SuperLiga. Poți să trăiești din fotbal, dar la fel ca Nicoleta, și eu am două job-uri. Eu am doi copii, îi cresc singură de când mă știu și tot timpul am încercat să fac ceva în plus pentru a le oferi o viață decentă și Dumnezeu m-a răsplătit pentru treaba asta”.

Antrenoarea Rapidului nu s-a gândit însă niciodată la aceste aspecte: „Repet, treaba asta dacă o fac, o fac cu pasiune. 6:30 e ora de trezire și ora la care mă bag în pat e 24:00. Sâmbătă și duminică sunt meciuri. N-am weekend. Am trei meciuri: vineri, sâmbătă și duminică”.

Și satifacțiile nu întârzie să apară: „Când vezi că ai rezultate, munca ta dă roade și observi fericirea pe chipul lor, cum se bucură, se șterge tot. Când am duminica ultimul joc la Liga 2 am momente în care când plec cu mașina și mă opresc într-un loc și stau așa, mă uit în gol o jumătate de oră. Am o satisfacție sufletească prin ce am realizat în weekend-ul ăla cu meciurile pe care le-am avut”.

Nicoleta Bărbos joacă fotbal la Rapid și lucrează în industria Horeca: „Mă duc la meci 2 ore și după la serviciu”

Pentru Nicoleta Bărbos fotbalul înseamnă totul: „Asta simt și eu. Abia aștept sâmbătă și duminică, mă duc la meci două ore și după mă duc la serviciu. Acolo îmi vine să alerg încontinuu. Așa euforie și bucurie am încât se simte. Toată lumea mă întreabă: ‘Ai avut meci?’. ‘Da’. ‘Se vede!’.

Asta o ajute să continue deși are un program extrem de încărcat și muncește până târziu în noapte: „Adică atât de fericită mă întorc pentru că e un lucru pe care eu de-abia îl aștept să mi se întâmple. Să vină duminica să pot juca, să îmi iau energia de care am nevoie, să văd oamenii de care am nevoie și apoi să o dau mai departe. Alerg până la sfârșit, e o energie de care ai nevoie, te încarci cu cea mai bună energie”.

Banii nu au fost niciodată un obiectiv principal și a avut primul contract abia la 33 de ani: „Niciodată n-am jucat pentru portofel. Am făcut-o pentru inima și sufletul meu, pentru ceea ce simți. Lucrurile astea nu țin de noi mai departe. Sunt cluburi care ar trebui ca fetele să fie apreciate mai mult decât este cazul acum”.

Rapid are viitor la fotbal feminin: „E mină de aur”

Nicoleta Bărbos e convinsă că la nivel de fotbal feminin: „Noi avem fete de aur în pepiniera Rapidului. Vă garantez 100%. Veniți la meci să le vedeți. E mină de aur. Deci fetele astea dacă nu sunt motivate și nu sunt vizibile… Ele merg și la școală dimineața, apoi vin la antrenamente”.

Legat de partea financiară, jucătoarea a avut un singur lucru de adăugat: „Lucrurile astea trebuie puse la punct din partea cluburilor și de oamenii care vin, ne susțin și fără să investească. Despre asta e problema și astea sunt lucrurile care trebuie să se schimbe.

Speranța Popescu a adus în discuție însă și aspectele pozitive: „Partea frumoasă și partea bună e că Rapid este printre cele mai mari cluburi care au secții de fotbal feminin și le oferă ceva jucătoarelor. Este unul dintre cele exemplele foarte bune.

Am jucătoare care primesc salarii, chiar cele mici, tocmai pentru a fi motivate și să aibă dorința asta de performa și să știe că mai sus lucrurile pot să fie mai bine.

Sunt grile de formare, care se plătesc pentru ele, e același regulament ca la băieți. Și în străinătate când se pleacă la fel. Depinde de cât a stat jucătoarea la acel club. Se calcuează în funcție de anii petrecuți acolo și sumele sunt ca la băieți”.