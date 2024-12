Un antrenor din SuperLiga a candidat la ultimele alegeri parlamentare! Eșecul din politică l-a făcut să revină în sport

Dorinel Munteanu s-a implicat în politică până să revină la Oțelul Galați. Tehnicianul care i-a transformat pe moldoveni într-o formație redutabilă din SuperLiga a candidat pentru postul de senator la alegerile parlamentare din 2020.

Dorinel Munteanu a candidat la ultimele alegeri parlamentare

Dorința de a dezvolta fotbalul românesc l-a mânat pe Dorinel Munteanu să intre în politică. Prima dată a candidat la alegerile locale din Galați, apoi s-a înscris pe listele partidului PMP la alegerile parlamentare pentru un loc în Senatul României.

Cel mai selecționat jucător din istoria naționalei României a pierdut alegerile locale din Galați. PMP a obținut 4,9% din totalul voturilor și astfel nu a intrat în Consiliul Local. Totuși, eșecul din orașul de pe malul Dunării nu l-a făcut pe Dorinel Munteanu să renunțe la politică.

Dorinel Munteanu a candidat din nou, însă de data aceasta pentru un loc în Senatul României. Tehnicianul a fost pe listele partidului PMP în Cluj, fiind convins că poate să schimbe în bine fotbalul românesc din noua postură.

„M-am decis fiindcă eu cred că pot să fac ceva pentru fotbal și pentru sport din postura de parlamentar. Cu acest gând am intrat. Am jucat fotbal în România, știu care sunt lipsurile sportului românesc, știu de ce legi e nevoie pentru a susține acest fenomen.

După cum știți, eu am candidat și la Galați, iar după ce am pierdut, domnul Traian Băsescu m-a chemat și mi-a zis că nu renunță la sprijinul pe care mi l-a acordat și că mă va susține pentru un post de senator.

Traian Băsescu mi-a zis de Cluj fiindcă e mare, e important, e superdezvoltat. În plus, e un oraș care îmi e cunoscut. Am jucat în acest oraș, am antrenat acolo”, spunea Dorinel Munteanu, conform .

S-a reorientat după eșecul din politică

Dorinel Munteanu nu a cunoscut gustul succesului nici în Cluj. Fostul fotbalist român a obținut doar 7.206 voturi, scorul înregistrat fiind sub media națională a celor de la PMP.

După eșecul de la din 2020, Dorinel Munteanu și-a dorit să revină pe banca tehnică. Tehnicianul s-a întors la Galați, a promovat Oțelul în SuperLiga și este la un pas de calificeare în play-off în acest sezon.

„După această perioadă în care am încercat să fac ceva pentru sport intrând în politică, o să revin cât mai repede pe bancă. Eu sper ca până de Crăciun să se clarifice situația mea, există interes nu din țară, ci din străinătate. O să merg unde se va ivi posibilitatea, mi-aș dori să lucrez cu oameni care au încredere în antrenori”, spunea Dorinel Munteanu.

Gigi Becali i-a luat locul lui Dorinel Munteanu! Patronul FCSB candidează la alegerile parlamentare

Gigi Becali și-a anunțat revenirea pe scena politică la FANATIK. Patronul celor de la FCSB este pe listele partidului AUR pentru Camera Deputaţilor și are șanse mari să obțină un mandat de deputat.

Patronul celor de la FCSB l-a susținut pe George Simion în primul tur al alegerilor prezidențiale. În turul doi, Gigi Becali merge pe mâna lui Călin Georgescu, .