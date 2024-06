Un antrenor din SuperLiga își strigă nemulțumirea: „De ce nu plătesc? N-am luat niciun salariu”

care l-au demis pe Laszlo Balint și l-au adus pe fostul mare fotbalist Mehmet Topal. Fostul antrenor al ploieștenilor a ieșit însă în față.

Laszlo Balint, atac la noii investitori de la Petrolul: „Este o clauză infimă pentru un club de SuperLiga”

, însă antrenorul nu și-a primit nici acum banii: „Cât am fost la Petrolul, nu am primit niciun salariu. Am primit o singură primă, după meciul cu Oțelul. Suma pe care Petrolul este obligată să mi-o plătească, cu salariile restante și o mică clauză de reziliere”.

Tehnicianul în vârstă de 45 de ani susține că este vorba despre o sumă modică: „Este o clauză infimă pentru un club de SuperLiga – a fost pusă pe o hârtie și eșalonată. Am fost rugat să înțeleg că echipa nu dispune de posibilități financiare, în condițiile în care eu am spus: «OK, dacă turcii m-au dat afară, de ce nu plătesc turcii?».

Am fost surprins de această eșalonare. Eu niciodată nu am fost motivat de partea financiară. Pe mine mă motivează proiectele sportive, unde să existe un mediu propice pentru performanță, unde să-ți poți face treaba”.

Laszlo Balint nu crede în noul proiect de la Petrolul: „Sunt jucători despre care am discutat și eu”

Laszlo Balint nu știe nimic despre banii băgați de turci în club: „Nu am informații legate de contribuția financiară a noilor investitori, dorința mea este ca lucrurile să se rezolve la Petrolul. Fotbaliștii de acolo merită să beneficieze de stabilitate financiară”.

În privința transferurilor, se pare că se merge pe strategia fostului antrenor: „Mi-aș dori să văd Petrolul într-o nouă eră, așa cum s-a anunțat la oficializarea noilor investitori. Din ce am văzut până acum, la nivelul transferurilor, sunt jucători despre care am discutat și eu cu conducerea clubului. Știam că există posibilitatea ca Mateiu să rămână liber de contract și le-am spus conducătorilor că ar fi un jucător foarte util la mijloc.

La fel, Tudorie ne-a fost propus, a fost analizată posibilitatea acestei mutări. Văd că se vehiculează și transferul unui fundaș stânga portughez, pe care l-am analizat în detaliu în momentul în care am lucrat la strategia de transferuri”, a mai spus antrenorul pentru .

De ce a fost dat afară de la Petrolul: „O decizie impusă de către cei din Turcia”

Laszlo Balint a primit un singur motiv pentru îndepărtarea sa: „Singura explicație pe care am primit-o pentru demiterea mea de la Petrolul – a fost decizia noilor investitori din Turcia.

Chiar i-am întrebat pe conducătorii din club dacă au ce să-mi reproșeze mie sau staff-ului meu și mi s-a răspuns că nu, că sunt foarte mulțumiți de munca pe care am depus-o acolo. Dar a fost o decizie impusă de către cei din Turcia”, a spus acesta la momentul plecării de pe „Ilie Oană”.