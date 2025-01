Un antrenor din SuperLiga, lăsat mască de demisia lui Dorinel Munteanu de la Oțelul: ”Eu aveam informații că pleacă alții”

Dorinel Munteanu a ales să-și dea demisia din funcția de antrenor la Oțelul Galați, fiind după ce un sponsor nu și-a respectat obligațiile contractuale.

Demisia lui Dorinel Munteanu de la Oțelul l-a surprins pe un antrenor din SuperLiga

Aflat pe ultimul loc în clasamentul din SuperLiga cu Gloria Buzău, Eugen Neagoe a comentat situația tehnicienilor din fotbalul românesc și a mărturisit că nu se aștepta ca Dorinel Munteanu să se despartă de Oțelul.

”Sincer, la Petrolul nu m-a surprins ce s-a întâmplat, dar chiar m-a surprins plecarea lui Dorinel Munteanu de la Oțelul Galați. M-a surprins și plecarea lui Burcă de la FC Voluntari.

Eu aveam ceva informații că pleacă niște antrenori de la alte echipe, dar n-au plecat de acolo. Încă. Nu pot da nume acum, dar știu sigur că au fost discuții la cel puțin două echipe din prima ligă.

Eu îl înțeleg foarte bine pe Dorinel Munteanu, am avut și eu perioade în care echipa era neplătită de foarte multe luni, dar acum nu vă imaginați că la Buzău e totul lapte și miere. Sunt și aici probleme, dar sper să se rezolve. Am promisiuni că se vor rezolva toate aceste probleme”, a declarat Neagoe, conform .

Fiica președintelui de la Oțelul, soluție pentru rămânerea lui Dorinel Munteanu

Președintele Oțelului, Cristi Munteanu, a precizat că ca Dorinel să se răzgândească și să rămână la Galați, însă a ținut să-i mulțumească fostului mare internațional pentru munca depusă.

”Am crezut până în ultima clipă că va rămâne la Galați. Există o relație personală între noi. Am adus clubul din Liga 3 și am ajuns în SuperLiga, am jucat finala Cupei României, am jucat barajul pentru Conference League. Dorinel a făcut performanță pentru club într-un timp foarte scurt.

Fetița mea de 7 ani mi-a spus să mă duc la Muntele Athos să mă rog pentru ca Dorinel să rămână antrenorul echipei. Eu am sperat până în ultimul moment că va rămâne antrenorul echipei. Dorinel era antrenorul nostru până în 2027.

Cum să nu ți-l dorești pe antrenorul care a făcut cele mai mari performanțe în ultimii opt ani? El a încercat să tragă semnale de alarmă pentru a aduce companii care să susțină echipa. Nu este o tragedie, noi am mai trecut prin astfel de momente și, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom trece și de acest moment”, a spus oficial grupării gălățene.