Un antrenor din SuperLiga s-a enervat când a auzit că Adrian Mutu îi vânează postul: „Nu iese fum fără foc”

Adrian Mutu (45 de ani) a devenit o sperietoare pentru antrenorii din SuperLiga. Liber de contract din aprilie 2024, după , ”Briliantul” tatonează piața internă, în încercarea de a reintra în circuit, în eventualitatea în care nu se confirmă nici de data aceasta.

Adrian Mutu, dorit la Hermannstadt? Măldărășanu: ”Nu există un minim de respect față de mine”

În paralel cu discuțiile purtate cu directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, numele lui Adrian Mutu a apărut vehiculat, potrivit , și în negocieri cu responsabilii echipei FC Hermannstadt, pregătită de Marius Măldărășanu. După trei etape din noul campionat, clubul de pe Cibin se află pe locul 15, penultimul, cu două puncte.

ADVERTISEMENT

Întrebat ce părere are despre informațiile referitoare la negocierile dintre conducerea FC Hermannstadt și Adrian Mutu, Marius Măldărășanu a lansat săgeți spre oficialii clubului: ”Nu există un minim de respect față de mine”.

”Nu iese fum fără foc, atmosfera e bună în ceea ce privește grupul, cât sunt aici, nu are ce să se întâmple din punct de vedere al atmosferei. Nu vreau să comentez, sunt aici că trebuie să fiu aici, dacă voi fi în altă parte, înseamnă că acolo trebuie să fiu.

ADVERTISEMENT

Concluzia este una singură: niciun fulg de nea nu cade decât unde trebuie să cadă. Nu aș vrea să mai comentez, dacă nu există un minim de respect față de mine, jucătorii au nevoie de liniște, lucrurile sunt bune, dar poate unii sunt afectați, alții poate nu. Important este să mergem cu încredere la Galați, restul nu contează”, a declarat Marius Măldărășanu, miercuri, 31 iulie, la conferința de presă premergătoare meciului cu Oțelul, programat vineri, 2 august, la Galați, în etapa a 4-a din SuperLiga.

”Mă dau la o parte fără niciun fel de problemă”

Antrenorul lui Hermannstadt a dezvăluit că nu ține de scaun, deși mai are contract până în 2025 cu gruparea din Sibiu. ”Eu am avut o relație foarte bună cu patronii, poate declarația mea după prima etapă a deranjat, asta este, îmi asum, în general spun ceea ce gândesc, cred că ceea ce am spus a fost o realitate.

ADVERTISEMENT

Mergem înainte, trebuie să continuăm, și eu am avut în vară două discuții minore cu Claudiu Rotar, ca să mă dau la o parte fără niciun fel de problemă, apoi altă discuție la masă aici, datorită tuturor schimbărilor i-am zis la fel, că poate e mai bine să plec, e bine și pentru mine, vine alt antrenor, o ia de la zero…Acum a apărut acea știre, dar și de mine s-a vorbit la alte echipe când acolo erau alți antrenori, eu ce să fac? Mi-aș dori ca jucătorii să nu fie afectați”.

Adrian Mutu: ”Am o ofertă din SuperLigă”

În urmă cu câteva zile, când se discuta despre posibilitatea ca Gică Hagi să devină selecționer, iar el să fie instalat la Farul, Adrian Mutu a recunoscut la FANATIK SUPERLIGA că are o ofertă de la o echipă din SuperLiga, dar și că poartă discuții cu anumite cluburi din străinătate:

ADVERTISEMENT

„Nu m-a contactat nimeni de la Farul. Eu sunt în discuții cu alte echipe din străinătate. Am oferte și din România, dar nu pot să spun mai multe. E o ofertă din SuperLigă, da. Știu că vi se pare ciudat. Sunt discuții avansate și dacă aș spune da, probabil că mâine aș fi acolo.

În România lumea nu are răbdare, se plictisește repede și schimbă doar de dragul de a schimba. De abia au trecut două etape. Eu aștept în acest moment. Multe campionate nu au început, iar echipele sunt în cantonamente. Al nostru a început și aștept să văd ce se întâmplă. Vreau să fac o alegere corectă și să stau mai mulți ani acolo”.

Contactat de FANATIK, Claudiu Rotar, membru al Consiliului Director FC Hermannstadt, nu răspuns solicitării.