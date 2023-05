Un antrenor străin lansează teoria conspirației cu privire la a doua acuzație de doping primită de Simona Halep: „Cineva puternic o urăște!”

Tehnicianul a lăsat un comentariu pe rețelele de socializare, la postarea jurnalistului american Ben Rothenberg, care a anunțat noile acuzații de doping primite de sportiva româncă.

Un antrenor străin lansează teoria conspirației cu privire la a doua acuzație de doping primită de Simona Halep

Adonis Mendoza, un antrenor străin, a lansat pe rețelele de socializare o teorie a conspirației privind a doua acuzație de , fiind convins că este un trucaj pus la cale.

„Cineva puternic trebuie să o urască!”, a fost comentariul scris de Adonis Mendoza pe Twitter, care dă de înțeles că sportiva româncă a deranjat persoane influente, care pot să îi facă rău.

Pașaportul biologic este metoda prin care organizațiile anti-doping urmăresc diverși parametri ai sângelui în timp, cu scopul de a identifica neregulile anti-doping.

Simona Halep, cu moralul la pământ după o nouă lovitură primită

, în care a recunoscut că se simte hărțuită și neputincioasă după ce a fost acuzată pentru a doua oară de dopaj: „De pe 7 octombrie, când am fost acuzat de ITIA pentru suspiciune de dopaj, am trăit cel mai rău coșmar prin care am trecut vreodată în viața mea.

Mă simt neputincioasă în fața unui astfel de hărțuire și a unei motivații din partea lor de a mă considera vinovată de ceva ce nu am făcut niciodată.

Încă o dată, toată viața mea am fost total împotriva oricărui fel de înșelătorie. Nu se potrivește cu valorile mele. Singurul lucru pe care îl sper, în acest moment, este să am posibilitatea de a accesa în cele din urmă judecătorii independenți și imparțiali într-un tribunal, care îmi va oferi șansa de a-mi dovedi nevinovăția”.

„Nu numai că numele meu a fost murdărit în cel mai rău mod posibil, dar mă confrunt cu o determinare constantă din partea ITIA, pentru un motiv pe care nu îl pot înțelege, de a-mi dovedi vinovăția în timp ce nici măcar nu am avut vreo intenție de a lua substanțe ilicite.

Am încercat de două ori să am ocazia de a fi judecat de un Tribunal Independent și ITIA a găsit constant motive pentru a amâna. Acum, când am stabilit clar că am fost victimă a unei contaminări, au apărut cu o așa-zisă evoluție anormală a sângelui meu”, a mai scris Simona Halep.