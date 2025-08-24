Un anunț de vânzare a unei case a stârnit controverse printre internauți. Detaliul ciudat observat aproape în fiecare cameră. Foto

Un anunț de vânzare a unei case a stârnit curiozitatea internauților, care nu au înțeles un detaliu destul de ciudat pe care l-au observat în fotografii.

ADVERTISEMENT

Un anunț de vânzare a unei case a provocat discuții aprinse pe TikTok. Detaliul observat aproape în fiecare cameră le-a dat bătăi de cap oamenilor

Un bungalow superb, cu patru dormitoare care tocmai a fost scos la vânzare i-a surprins pe cei care au citit cu atenție oferta, casa fiind pusă la dispoziție contra sumei de 575.000 de lire sterline,

La prima vedere, proprietatea rurală, izolată, din Wrexham pare una cu totul obișnuită: un cu mochetă luxoasă, o bucătărie cu insuliță și dulapuri încorporate, toate făcând din ea o ofertă atractivă. De altfel, anunțul imobiliar descrie locuința drept o proprietate excepțională, care „împletește farmecul rustic cu designul contemporan și caracteristicile eficiente energetic”. Însă un detaliu ciudat, prezent în mai multe camere ale casei, a stârnit dezbateri online printre observatorii atenți. Un lucru din fotografiile anunțului a captat atenția oamenilor: televizoarele.

ADVERTISEMENT

Montate în partea de sus a pereților din fiecare cameră, toate televizoarele au fost amplasate ciudat, cât mai aproape de tavan. Unii au spus că actualii proprietari fie preferă fotoliile rabatabile, fie sunt foarte înalți. Oricum ar fi, majoritatea ar suferi de dureri de gât încercând să se uite la ecrane, poziționate imediat sub plafon.

Televizoarele, plasate aproape de tavan

Casa a stârnit unde contul @HousingHorrors le-a prezentat urmăritorilor bungalowul și a pus întrebarea: „Sunt televizoarele prea sus în această casă?”. Contul, care are 181.000 de urmăritori și 8 milioane de aprecieri, a spus că oamenii îi ironizează pe proprietari pentru poziționarea televizoarelor și le sugerează să își ia un dispozitiv care să le coboare din tavan, printre alte sfaturi.

ADVERTISEMENT

Unii internauți au găsit poziționarea televizoarelor de-a dreptul revoltătoare, scriind în comentarii că pot provoca serioase probleme de sănătate oamenilor care își urmăresc filmul preferat sau un meci de fotbal. Altcineva a fost un pic mai glumeț: „Mă doare gâtul doar uitându-mă la poze. (…) Sigur aparține unor girafe”.