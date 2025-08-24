News

Un anunț de vânzare a unei case a stârnit controverse printre internauți. Detaliul ciudat observat aproape în fiecare cameră. Foto

Un anunț de vânzare a stârnit o dilemă în rândul internauților, după ce au privit cu atenție pozele cu fiecare cameră. Ce era ciudat?
Dan Suta
24.08.2025 | 14:32
Un anunt de vanzare a unei case a starnit controverse printre internauti Detaliul ciudat observat aproape in fiecare camera Foto
Un anunț de vânzare a unei case a scos la iveală un detaliu bizar. Foto: TikTok. Montaj: FANATIK

Un anunț de vânzare a unei case a stârnit curiozitatea internauților, care nu au înțeles un detaliu destul de ciudat pe care l-au observat în fotografii.

ADVERTISEMENT

Un anunț de vânzare a unei case a provocat discuții aprinse pe TikTok. Detaliul observat aproape în fiecare cameră le-a dat bătăi de cap oamenilor

Un bungalow superb, cu patru dormitoare care tocmai a fost scos la vânzare i-a surprins pe cei care au citit cu atenție oferta, casa fiind pusă la dispoziție contra sumei de 575.000 de lire sterline, notează Daily Mail.

La prima vedere, proprietatea rurală, izolată, din Wrexham pare una cu totul obișnuită: un living spațios cu mochetă luxoasă, o bucătărie cu insuliță și dulapuri încorporate, toate făcând din ea o ofertă atractivă. De altfel, anunțul imobiliar descrie locuința drept o proprietate excepțională, care „împletește farmecul rustic cu designul contemporan și caracteristicile eficiente energetic”. Însă un detaliu ciudat, prezent în mai multe camere ale casei, a stârnit dezbateri online printre observatorii atenți. Un lucru din fotografiile anunțului a captat atenția oamenilor: televizoarele.

ADVERTISEMENT

Montate în partea de sus a pereților din fiecare cameră, toate televizoarele au fost amplasate ciudat, cât mai aproape de tavan. Unii au spus că actualii proprietari fie preferă fotoliile rabatabile, fie sunt foarte înalți. Oricum ar fi, majoritatea ar suferi de dureri de gât încercând să se uite la ecrane, poziționate imediat sub plafon.

anunt vanzare casa
Televizoarele, aproape lipite de tavan. Foto: TikTok

Televizoarele, plasate aproape de tavan

Casa a stârnit discuții pe TikTok, unde contul @HousingHorrors le-a prezentat urmăritorilor bungalowul și a pus întrebarea: „Sunt televizoarele prea sus în această casă?”. Contul, care are 181.000 de urmăritori și 8 milioane de aprecieri, a spus că oamenii îi ironizează pe proprietari pentru poziționarea televizoarelor și le sugerează să își ia un dispozitiv care să le coboare din tavan, printre alte sfaturi.

ADVERTISEMENT
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea...
Digi24.ro
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea care a dus la dispariția dinozaurilor, ar putea fi inevitabilă

Unii internauți au găsit poziționarea televizoarelor de-a dreptul revoltătoare, scriind în comentarii că pot provoca serioase probleme de sănătate oamenilor care își urmăresc filmul preferat sau un meci de fotbal. Altcineva a fost un pic mai glumeț: „Mă doare gâtul doar uitându-mă la poze. (…) Sigur aparține unor girafe”.

ADVERTISEMENT
Sorana Cîrstea, mesaj clar pentru Ion Alexandru Țiriac
Digisport.ro
Sorana Cîrstea, mesaj clar pentru Ion Alexandru Țiriac
Un lider important din PSD îl trage de urechi pe Ilie Bolojan: „Nu...
Fanatik
Un lider important din PSD îl trage de urechi pe Ilie Bolojan: „Nu ne ajută ca țară”. Declarația cu care premierul a scandalizat lumea
Și-au cumpărat bilete la Disneyland și sperau la o vacanță de vis, dar...
Fanatik
Și-au cumpărat bilete la Disneyland și sperau la o vacanță de vis, dar ce a urmat a fost complet neașteptat. Coșmarul trăit de o întreagă familie
Suntem aproape de o nouă pandemie: „Vedem istoria repetându-se”. Cazurile s-au înmulțit în...
Fanatik
Suntem aproape de o nouă pandemie: „Vedem istoria repetându-se”. Cazurile s-au înmulțit în ultimele zile, după avertismentul OMS
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Dan Suta
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
Parteneri
Gigi Becali a spus lucrurilor pe nume în cazul Taniei Budi: `Și dacă...
iamsport.ro
Gigi Becali a spus lucrurilor pe nume în cazul Taniei Budi: `Și dacă ar fi așa, ce să-mi asum?`
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la...
viva.ro
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la adresa Ginei Pistol. Fără ezitare, și-a spus părerea sinceră despre ea: „Toate...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face...
Jurnalul.ro
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an
Motivul pentru care Gigi Becali nu îl botează pe Giorgios, copilul lui Ianis...
adevarul.ro
Motivul pentru care Gigi Becali nu îl botează pe Giorgios, copilul lui Ianis Hagi
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani...
unica.ro
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație! În emisiune s-a apropiat mult de Maria, dar ce s-a aflat acum despre el e neașteptat! Din ce face bani în viața de zi cu zi
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care...
Observatornews.ro
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre...
as.ro
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei...
stiripesurse.ro
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei / Bucureștenii ar prefera amânarea alegerilor sau un interimat
Crucea de Piatră, cartierul celor 22 de bordeluri din București. Povestea „Guvernatorului” Șmil...
Libertatea.ro
Crucea de Piatră, cartierul celor 22 de bordeluri din București. Povestea „Guvernatorului” Șmil Olschanetsky, emigrantul rus care stăpânea lumea interlopă
Avertisment Google pentru cei 1,8 miliarde de utilizatori Gmail
informat.ro
Avertisment Google pentru cei 1,8 miliarde de utilizatori Gmail
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian...
RTV.NET
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian Rizea. Dezvăluirile momentului
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!