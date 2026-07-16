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Un apropiat al lui Dinamo Kiev, detalii esențiale pentru U Cluj înaintea returului din turul I preliminar din Europa League: „E vital”

U Cluj se pregătește de returul de pe teren propriu cu Dinamo Kiev în primul tur preliminar din Europa League. Un apropiat de-al ucrainenilor a vorbit în exclusivitate pentru Fanatik despre meciul decisiv.
Bogdan Ciutacu
16.07.2026 | 05:30
Un apropiat al lui Dinamo Kiev detalii esentiale pentru U Cluj inaintea returului din turul I preliminar din Europa League E vital
EXCLUSIV FANATIK
Detalii importante pentru U Cluj înainte de returul cu Dinamo Kiev. Foto: Sport Pictures.
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U Cluj este una dintre formațiile românești care luptă în această vară să ajungă pe tabloul principal al unei competiții europene. Ardelenii vor primi acum vizita lui Dinamo Kiev, după 0-0 în tur. Arcadie Zaporojanu, apropiat al ucrainenilor, a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK înaintea meciului care va decide cine merge în turul următor din Europa League.

Arcadie Zaporojanu a spus ce se va întâmpla la U Cluj – Dinamo Kiev

După 0-0 în tur în Ucraina, U Cluj și Dinamo Kiev vor da bătălia finală pentru calificarea în turul 2 din Europa League pe pământ românesc. Arcadie Zaporojanu, agentul de jucători originar din Republica Moldova, a numit principalul avantaj al ardelenilor în confruntarea care va avea loc joi, de la ora 20:30, pe Cluj Arena.

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„Pentru U Cluj e un meci foarte important, dar și pentru Dinamo Kiev e vital să câștige, dar ținând cont de ce a realizat Dinamo Kiev în cupele europene de-a lungul timpului privesc puțin altfel acest meci. Pentru ei e un meci care trebuie câștigat și atât.

Au avut un meci bun și au scos un rezultat bun în deplasare și cred că U Cluj își va juca șansa! Nu poți spune că Dinamo Kiev are șanse mai mari, mai ales că stadionul va fi plin! Sper să fie un meci bun și vedem cine se va califica”, a spus Arcadie Zaporojanu, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Peste cine dă U Cluj dacă trece de Dinamo Kiev

U Cluj are un drum greu în preliminariile Europa League. Dacă trupa lui Cristiano Bergodi trece de Dinamo Kiev, locul al patrulea din campionatul Ucrainei sezonul trecut, va juca în al doilea tur contra celor de la PAOK, fosta echipă a lui Răzvan Lucescu și care a terminat pe locul 3 în campionatul Greciei.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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