Un apropiat al lui Dinamo Kiev, detalii esențiale pentru U Cluj înaintea returului din turul I preliminar din Europa League: „E vital”

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U Cluj este una dintre formațiile românești care luptă în această vară să ajungă pe tabloul principal al unei competiții europene. Ardelenii vor primi acum vizita lui Dinamo Kiev, după 0-0 în tur. Arcadie Zaporojanu, apropiat al ucrainenilor, a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK înaintea meciului care va decide cine merge în turul următor din Europa League.

Arcadie Zaporojanu a spus ce se va întâmpla la U Cluj – Dinamo Kiev

, U Cluj și Dinamo Kiev vor da bătălia finală pentru calificarea în turul 2 din Europa League pe pământ românesc. Arcadie Zaporojanu, agentul de jucători originar din Republica Moldova, a numit principalul avantaj al ardelenilor în confruntarea care va avea loc joi, de la ora 20:30, pe Cluj Arena.

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„Pentru U Cluj e un meci foarte important, dar și pentru Dinamo Kiev e vital să câștige, dar ținând cont de ce a realizat Dinamo Kiev în cupele europene de-a lungul timpului privesc puțin altfel acest meci. Pentru ei e un meci care trebuie câștigat și atât.

Au avut un meci bun și au scos un rezultat bun în deplasare și cred că U Cluj își va juca șansa! Nu poți spune că Dinamo Kiev are șanse mai mari, mai ales că stadionul va fi plin! Sper să fie un meci bun și vedem cine se va califica”, a spus Arcadie Zaporojanu, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Peste cine dă U Cluj dacă trece de Dinamo Kiev

U Cluj are un drum greu în preliminariile Europa League. Dacă trupa lui Cristiano Bergodi trece de Dinamo Kiev, locul al patrulea din campionatul Ucrainei sezonul trecut, va juca în al doilea tur contra celor de la și care a terminat pe locul 3 în campionatul Greciei.