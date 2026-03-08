Un apropiat al lui Mircea Lucescu, blocat la Dubai cu Bill Gates: ,,Și-a schimbat părerea despre Donald Trump”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Arcadie Zaporojanu, impresar și colaborator al lui Mircea Lucescu, e în continuare blocat la Dubai, unde și-a petrecut ziua de naștere alături de familie, la hotelul Burj Al Arab. În timpul șederii sale în cel mai populat oraș din Emiratele Arabe Unite, el a interacționat cu Bill Gates și i-a schimbat părerea despre Donald Trump, liderul Statelor Unite ale Americii.

Se repetă istoria! Arcadie Zaporojanu, blocat în Dubai după ce în urmă cu patru ani s-a aflat în centrul conflictului din Ucraina

Foarte mulți români au fost prinși în zonele afectate de conflictul dintre Statele Unite ale Americii, Israel și Iran, iar Dubai este unul dintre marile orașe în care foarte mulți oameni au rămas blocați în ultimele zile. Arcadie Zaporojanu este unul dintre ei. Din cauza circumstanțelor, el și-a serbat ziua de naștere în Dubai, alături de familie.

Este a doua oară când omul care a intermediat transferul lui Joao Paolo de la Oțelul la FCSB se află în mijlocul unui astfel de conflict. În urmă cu patru ani, el a fost evacuat de urgență din Ucraina alături de selecționerul Mircea Lucescu și de ceilalți jucători de la Dinamo Kiev, la scurt timp după atacul Rusiei.

Cum i-a schimbat Arcadie Zaporojanu opinia lui Bill Gates despre Donald Trump

Arcadie Zaporojanu l-a întâlnit în urma acestui pe unul dintre cei mai cunoscuți și influenți oameni de pe planetă, miliardarul Bill Gates. Impresarul recunoaște că a intrat în discuții politice cu acesta, iar unul dintre subiecte a fost Donald Trump.

Bill Gates , însă în urma acțiunilor din ultima săptămână și-a schimbat total viziunea: „Sunt în siguranță, totul e bine. Înainte de atacul iranian asupra Dubaiului aveam opinii total opuse cu Bill Gates, care a stat în același hotel, vizavi de politica actuală promovată de președintele SUA, Donald Trump. După incidentul cu drona iraniană căzută peste Burj Al Arab, al căror martori am fost ambii, Bill instantaneu a fost de acord cu punctul meu de vedere despre liderul SUA”, a dezvăluit Zaporojanu, în exclusivitate pentru FANATIK.