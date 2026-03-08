Sport

Un apropiat al lui Mircea Lucescu, blocat la Dubai cu Bill Gates: ,,Și-a schimbat părerea despre Donald Trump”. Exclusiv

Unul dintre apropiații lui Mircea Lucescu și-a petrecut ziua de naștere la Dubai, fiind blocat din cauza conflictelor din ultima săptămână. Cum i-a schimbat părerea lui Bill Gates despre Donald Trump, președintele SUA
Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
08.03.2026 | 15:00
Un apropiat al lui Mircea Lucescu blocat la Dubai cu Bill Gates Sia schimbat parerea despre Donald Trump Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Arcadie Zaporojanu este blocat la Dubai, din cauza conflictelor dintre SUA și Iran. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Arcadie Zaporojanu, impresar și colaborator al lui Mircea Lucescu, e în continuare blocat la Dubai, unde și-a petrecut ziua de naștere alături de familie, la hotelul Burj Al Arab. În timpul șederii sale în cel mai populat oraș din Emiratele Arabe Unite, el a interacționat cu Bill Gates și i-a schimbat părerea despre Donald Trump, liderul Statelor Unite ale Americii.

Se repetă istoria! Arcadie Zaporojanu, blocat în Dubai după ce în urmă cu patru ani s-a aflat în centrul conflictului din Ucraina

Foarte mulți români au fost prinși în zonele afectate de conflictul dintre Statele Unite ale Americii, Israel și Iran, iar Dubai este unul dintre marile orașe în care foarte mulți oameni au rămas blocați în ultimele zile. Arcadie Zaporojanu este unul dintre ei. Din cauza circumstanțelor, el și-a serbat ziua de naștere în Dubai, alături de familie.

ADVERTISEMENT
Arcadie Zaporojanu și-a petrecut ziua de naștere la Dubai, fiind blocat din cauza conflictului
Arcadie Zaporojanu și-a petrecut ziua de naștere la Dubai, fiind blocat din cauza conflictului

Este a doua oară când omul care a intermediat transferul lui Joao Paolo de la Oțelul la FCSB se află în mijlocul unui astfel de conflict. În urmă cu patru ani, el a fost evacuat de urgență din Ucraina alături de selecționerul Mircea Lucescu și de ceilalți jucători de la Dinamo Kiev, la scurt timp după atacul Rusiei.

Cum i-a schimbat Arcadie Zaporojanu opinia lui Bill Gates despre Donald Trump

Arcadie Zaporojanu l-a întâlnit în urma acestui blocaj, cauzat de războiul cu Iran, pe unul dintre cei mai cunoscuți și influenți oameni de pe planetă, miliardarul Bill Gates. Impresarul recunoaște că a intrat în discuții politice cu acesta, iar unul dintre subiecte a fost Donald Trump.

ADVERTISEMENT
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în...
Digi24.ro
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în 2028. „Dacă proiectul nu va fi un succes, va îngropa Boeing”

Bill Gates avea o părere bună despre liderul Statelor Unite ale Americii, însă în urma acțiunilor din ultima săptămână și-a schimbat total viziunea: Sunt în siguranță, totul e bine. Înainte de atacul iranian asupra Dubaiului aveam opinii total opuse cu Bill Gates, care a stat în același hotel, vizavi de politica actuală promovată de președintele SUA, Donald Trump. După incidentul cu drona iraniană căzută peste Burj Al Arab, al căror martori am fost ambii, Bill instantaneu a fost de acord cu punctul meu de vedere despre liderul SUA”, a dezvăluit Zaporojanu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Dezastru pentru iranience, după ce au fost amenințate cu execuția
Digisport.ro
Dezastru pentru iranience, după ce au fost amenințate cu execuția
ADVERTISEMENT
Veste uriașă pentru olteni, în ziua meciului Rapid – U Craiova: „În două...
Fanatik
Veste uriașă pentru olteni, în ziua meciului Rapid – U Craiova: „În două săptămâni revin!”. Video
Ce s-a ales de un triplu campion al României la fotbal și jucător...
Fanatik
Ce s-a ales de un triplu campion al României la fotbal și jucător de națională. A devenit primar în comuna unde a copilărit
U Cluj a pornit războiul înainte de play-off! Videoclip devastator postat de Peluza...
Fanatik
U Cluj a pornit războiul înainte de play-off! Videoclip devastator postat de Peluza „Șepcile Roșii”. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
GATA! Șumudică pleacă de la Al-Okhdood! Ce le-a reproșat antrenorul șefilor și când...
iamsport.ro
GATA! Șumudică pleacă de la Al-Okhdood! Ce le-a reproșat antrenorul șefilor și când se va face anunțul
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!