Un arbitru cu origini române are soarta lui Octavian Șovre. Suspendat după un meci demonstrativ

Șovre a fost retras de UEFA din brigada lui Ovidiu Hațegan, după ce în jurul său s-a creat un pentru că i-a cerut un autograf lui Erling Haaland la finalul unui meci din Champions League.

După ce s-a aflat că asistentul se lupta pentru , multe dintre critici s-au transformat în laude. Nu și de la UEFA, care nu a ținut cont, și l-a exclus din lotul pentru Euro 2020.

Un nou caz Octavian Șovre a apărut în Israel cu un arbitru cu origini române

Un caz similar cu cel în care a fost implicat Octavian Șovre a izbucnit în aceste zile în Israel și îl are în centrul atenției pe arbitrul Dan Ucenic, un asistent israelian cu origini române în vârstă de 43 de ani.

Acesta, stabilit în Israel din 1991, s-a aflat în brigada care a condus meciul demonstrativ dintre echipele legendelor de la Real Madrid și FC Barcelona, care s-a disputat la Tel Aviv, și care a avut scop umanitar.

La finalul întâlnirii, arbitrul cu origini în România, a ținut să se fotografieze cu șase dintre marile staruri prezente pe gazon, Ronaldinho, Rivaldo, Luis Figo, Roberto Carlos, Deco și Ronald de Boer, iar de la acesta din urmă a primit și tricoul de joc pentru o cauză umanitară.

Sancționat pentru că s-a pozat cu legendele

Mândru de faptul că a întâlnit astfel de legende ale fotbalului, Dan Ucenic a postat fotografiile pe rețelele de socializare, dar acest lucru ar putea să-i fie fatat deoarece Federația Israeliană de Fotbal a deschis o anchetă în acest sens.

Ucenic, care practică arbitrajul de 22 de ani, iar în ultimii 12 ani a activat la nivelul primei ligi din Israel, ar putea fi suspendat pentru gestul său. ”Suntem în pauza competițională. Am fost delegat la un meci demonstrativ, nu oficial, mi-am făcut poze cu legende ale fotbalului mondial și am primit tricoul lui De Boer în scop caritabil.

Am postat acele poze pe rețelele de socializare, dar am fost informat că am încălcat regulamentul și voi fi chemat la ședința Comisiei de Arbitri, care va decide dacă voi fi sau nu sancționat”, a declarat asistentul pentru .

Speră să scape cu o pedeapsă minimă

Arbitrul israelian speră că va scăpa doar cu o suspendare minoră, deoarece ar eo carieră impecabilă: ”Cum nu am antecedente și nicio abatere disciplinară, voi fi suspendat maximum două meciuri în septembrie, când începe campionatul israelian”.

Dan Ucenic s-a referit și la cazul lui Octavian Șovre, care a fost practic scos din arbitrajul internațional după ce a luat autografe în scop caritabil de la atacantul norvegian Erling Haaland.

”Păcat că un subiect minor a devenit unul major și se exagerează. Acum îl înțeleg perfect pe Octavian Șovre. Și în cazul meu era vorba de un scop umanitar”, a încheiat asistentul israelian cu origini în România.