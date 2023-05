Un arbitru de coșmar: Adrian Cojocaru, trei penalty-uri și o eliminare gratuită în Rapid – Universitatea Craiova

În prima repriză, Rapid și Universitatea Craiova marcau după două penalty-uri acordate de Adrian Cojocaru, lovitura de la 11 metri a oltenilor fiind repetată pentru că Jovan Markovic pătrunsese în careu înainte ca Andrei Ivan să șuteze.

Adrian Cojocaru, trei penalty-uri și o eliminare gratuită în Rapid – Universitatea Craiova

Adrian Cojocaru a dictat nu mai puțin de trei penalty-uri în duelul dintre , giuleștenii au beneficiat de două lovituri de la 11 metri, în timp ce Căpățînă a fost eliminat gratuit, primind al doilea cartonaș galben după un fault de joc.

Toate penalty-urile au fost transformate, o „dublă”, în timp ce Andrei Ivan a marcat pentru Universitatea Craiova, deși a fost pus să repete penalty-ul.

Și faza golului trei marcat de Universitatea Craiova a fost controversat, pentru că oltenii nu au vrut să dea mingea în afara terenului după o accidentare a lui Funsho Bamgboye, Adrian Cojocaru nu a întrerupt jocul și Alexandru Crețu reușea să marcheze în minutul 65.

„Dorim să le facem o surpriză suporterilor!”

cu Universitatea Craiova și a spus că își dorește o victorie împotriva oltenilor: „Ne așteaptă un meci important fiindcă e în joc locul 4. Dacă am câștiga ambele partide, am și obține această poziție. Cât ne va ajuta acest loc 4 vom vedea pe viitor, dar important e să ne câștigăm noi meciurile.

Va fi alt meci față de cel din tur, când am fost condiționați de eliminarea lui Costache din minutul 13. Cu siguranță va fi un meci diferit de cel pe care l-am avut în partida din tur.

Atunci am fost condiționați foarte mult de eliminarea lui Costache în minutul 13 și, chiar dacă am condus 70 de minute, a fost un meci greu din toate punctele de vedere, iar, în cele din urmă, am pierdut. Nu am putut, în nouă oameni de câmp, să rezistăm forței pe care cei de la Universitatea Craiova o au”.

„Craiova este o echipă puternică. Mâine seară va fi un meci dificil. Jucăm acasă, în fața propriilor suporteri, ultimul meci pe teren propriu din acest sezon, cu siguranță va fi un alt meci decât cel pe care l-am văzut la Craiova. Ne dorim să le facem o bucurie suporterilor.

Nu am reușit să câștigăm partida jucată în Giulești din sezonul regular, însă am obținut o victorie la Craiova. Toate meciurile pe care le-am jucat împotriva lor au fost meciuri grele. Au un lot foarte valoros, cu jucători importanți, jucători de echipă națională. Va trebui să fim montați la capacitate maximă, motivați 100% și să ne facem jocul pe care l-am pregătit”, a mai spus Adrian Mutu.

