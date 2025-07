Un arbitru din Venezuela l-a enervat pe Guardiola. Antrenorul lui City a sprintat după el și l-a întrebat: „Glumești?”

Cunoscut ca un tip care pune accent pe fair play, Pep Guardiola s-a enervat teribil la meciul echipei sale cu Al Hilal. Atât de supărat a fost pe arbitru încât a fugit după acesta pentru a-i cere socoteală.

Guardiola i-a cerut socoteală arbitrului venezuelean

Arabii s-au impus cu 4-3 în prelungiri, dând lovitura cu golul marcat de Marcos Leonardo, în minutul 112.

ADVERTISEMENT

Englezii au dominat copios meciul și au avut o sumedenie de ocazii. În poarta lui Al Hilal, marocanul Bono a făcut însă minuni. Doar în prima repriză, el a avut șase intervenții salvatoare.

. În minutul 97, arbitrul Jesús Valenzuela a trecut cu vederea un fault asupra lui Doku. În loc să dicteze lovitură liberă pentru City, acesta a fluierat finalul meciului, trimițând partida în prelungiri.

ADVERTISEMENT

„Glumești?” l-a întrebat pe Jesus Valenzuela

Uluit, Guardiola a luat-o la fugă spre el. Pe camerele de luat vederi s-a putut vedea cum antrenorul lui Manchester City întreabă: „Glumești?”. Centralul din Venezuela a rămas însă impasibil la protestele lui Pep.

Valenzuela mandó al limbro una posible falta sobre Doku en la última jugada… ¡Y PEP GUARDIOLA SALIÓ CORRIENDO A PEDIRLE EXPLICACIONES! 🎥 ¡Qué imagen! | Todos los partidos gratis en 🔗 — DAZN España (@DAZN_ES)

În ciuda eliminării, Guardiola a avut cuvinte de laudă la adresa formației sale. “Am sentimentul că echipa este bună, dar mergem acasă. Acum este timpul să ne odihnim și să ne reîmprospătăm mintea pentru a reveni mai puternici în sezonul viitor”, a spus el.

ADVERTISEMENT

El a evidențiat aportul lui Bono la obținerea calificării. “Ne-am creat ocazii bune, dar Bono a avut parade incredibile. Nu mai este nimic de spus. Am văzut o mulțime de lucruri bune pe care nu le mai văzusem până acum, mai ales în relația dintre jucători și staff-ul tehnic. Simt că am fost fericiți și sesiunile de antrenament au fost foarte bune, dar nivelul aici este foarte ridicat”, a insistat Guardiola.

ADVERTISEMENT

„Puteam marca cinci sau șase goluri”

Fostul antrenor al Barcelonei și al lui Bayern are însă și o undă de regret. “Este păcat. Eram într-o poziție bună. Am jucat bine. Nu vreau să uit să mulțumesc staff-ului pentru modul în care s-au antrenat și s-au pregătit pentru turneu, au dat totul”, a punctat acesta.

„Am avut din nou mingea și am avut din nou ocazii. Am marcat trei goluri și am fi putut marca cinci sau șase, dar ne-a lipsit controlul, mai ales în tranziții. A fost vorba despre a nu-i lăsa să alerge. Al Hilal este o echipă cu multe individualități. Cu una sau două pase, ne dădeau un sentiment de pericol. Când permitem echipelor să joace așa, suferim întotdeauna”, a încheiat Pep.