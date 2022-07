Un avion a zburat 14 ore, între Emirate și Australia, cu o gaură uriașă în lateral: ”A fost absolut terifiant”. Video

O întâmplare extrem de gravă care se putea transforma într-o tragedie a avut loc în debutul acestei luni la mare altitudine.

Un avion a parcurs distanța dintre Emiratele Arabe Unite și Australia, mai exact un drum de 14 ore, cu o gaură uriașă în fuzelaj.

Pentru pasagerii zborului EK430 dintre Dubai și Brisbane, ziua de 1 iulie 2022 va rămâne una de neuitat, însă nu dintr-un motiv prea fericit.

Avionul în care se aflau sute de oameni, un Airbus A380, a zburat nu mai puțin de 14 ore, adică aproape 12.000 de km, cu o gaură imensă în corpul său.

Imaginile cu aeronava care au fost postate pe rețelele sociale arată amploarea spărturii din lateralul aparatului de zbor.

