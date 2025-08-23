Un avion cu doi pasageri la bord a dispărut în mod misterios. Incidentul este similar cu enigma zborului MH370

Poliția din Tasmania este în stare de alertă după ce un avion de mici dimensiuni . Aeronava cu doi pasageri la bord nu a mai ajuns niciodată la destinație. Anchetatorii spun că incidentul este similar cu enigma zborului MH370.

Un avion cu doi pasageri la bord a dispărut în mod misterios

Autoritățile au fost solicitate în urma unui eveniment ieșit din comun. Un avion care a plecat din Tasmania către New South Wales (NSW), Australia, a dispărut de pe radar la scurtă vreme după decolarea de pe aeroport.

Cei care anchetează cazul transmit că avionul de mici dimensiuni, care s-a pierdut într-un fel neașteptat, avea două persoane la bord. Potrivit , este vorba de un bărbat în vârstă de 72 de ani, care pilota aeronava.

Pilotul, pe numele său Gregory Vaughan, era însoțit de partenera sa de viață, Kim Warner, în vârstă de 66 de ani. De asemenea, la bord a urcat și animalul lor de companie, Molly. Poliția a anunțat că avionul a decolat de pe aeroportul George Town, pe 2 august 2025, în jurul orei 12:45.

Itinerariul pasagerilor includea o escală în Victoria înainte de a ajunge la aeroportul Hillston, lângă Condobolin, NSW. Din păcate, nu a mai ajuns la destinație. A dispărut când traversa strâmtoarea Bass.

Incidentul, similar cu enigma zborului MH370

Avionul care a dispărut în mod misterios este căutat de echipaje terestre, maritime și aeriene. Anchetatorii iau în calcul un scenariu care amintește de un incident petrecut în urmă cu mai bine de un deceniu. Acesta are legătură cu zborul MH370.

Zborul 370 al Malaysia Airlines (MH370/MAS370) a fost un zbor internațional de pasageri care a dispărut de pe radar. Totul s-a petrecut pe data de 8 martie 2014. A plecat din capitala Malaysiei, Kuala Lumpur către capitala Chinei, Beijing.

Cauza dispariției nu a fost determinată, enigma fiind rezolvată după foarte mulți ani. Zborul 370 al companiei Malaysia Airlines este cunoscut sub numele de zborul MH370. Avionul a dispărut cu 227 de pasageri și 12 membri ai echipajului.

Jeff Wise, expert în aviație, a făcut afirmația șocantă că zborul MH370 a fost deturnat de Rusia. Specialistul susține că președintele rus Vladimir Putin a autorizat deturnarea pentru a distrage atenția de la anexarea Crimeei.

În prezent, anchetatorii din Tasmania anunță că avionul de mici dimensiuni nu a dat niciun semnal că ar fi fost în primejdie. Nu a contactat turnul de control, misterul adâncindu-se și mai mult.

În momentul de față, un elicopter, un avion cu reacție și un feribot desfășoară acțiuni de căutare. Sunt implicate și mai multe bărci de poliție, în încercarea de a localiza avionul dispărut. Cu toate acestea, oamenii sunt confuzi legat de acest incident misterios.

Cum au aflat autoritățile că a dispărut avionul

Autoritățile din Tasmania au fost alertate de dispariția avionului la câteva ore de la incident. Cei care au anunțat că aeronava nu a ajuns la destinație cu fost rudele cuplului. Acestea s-au arătat extrem de îngrijorate.

În aceeași situație se află și oamenii legii care nu înțeleg de ce nu a fost recepționat niciun semnal de urgență. Ei subliniază faptul că aeronava era echipată cu un semnal satelitar de urgență care ar fi trebuit să se activeze când ceva nu merge bine.

„Trebuie să faci raporturi regulate. La părăsirea coastei ar fi trebuit să apeleze la serviciile aeriene. Dacă cineva și-ar scoate avionul din hangar și ar zbura, ei bine, nu ai ști”, a spus instructorul de zbor Eugene Reid.

„Avionul nu a ajuns la destinație conform programului, iar autoritățile au fost notificate de membrii familiei îngrijorați că decolarea a depășit termenul”, a declarat poliția din Tasmania.

Prin urmare, a fost activată o operațiune de căutare care a implicat un avion, un elicopter și resurse marine. Poliția oferă sprijin în căutarea avionului care a dispărut în mod misterios. De asemenea, inspectorul Nick Clark spune că pilotul era „foarte experimentat”.

Mai mult, a transmis că bărbatul de 72 de ani este o figură binecunoscută în clubul local de zbor. În schimb, a menționat că avionul era nou pentru el, fiind cumpărat cu numai 3-4 luni înainte de a dispărea de pe radar.