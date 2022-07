Un avion ucrainean s-a prăbușit în Grecia. Cele opt persoane de la bord au murit. Video

Avionul decolase din orașul sârb Niš și se îndrepta către Amman, în Iordania. O defecțiune a determinat echipajul să ceară autorităților grecești să aterizeze de urgență pe aeroportul din Kavala, însă aeronava s-a prăbușit în apropierea localității Paleochori Kavalas, scrie AFP, preluată de .

Se pare că o defecțiune la motoare a determinat prăbușirea avionului care a fost cuprins de flăcări încă din aer.

„La ora 22:45 am fost surprins de zgomotul unui motor de avion. Am ieşit afară şi am văzut un avion în flăcări”, a declarat Giorgos Archontopoulos pentru televiziunea publică ERT.

Ulterior, epava în flăcări a fost zguduită de mai multe explozii.

Canalul ERT susține că avionul era exploatat de o companie aeriană ucraineană și transporta 12 tone de material toxic a cărui natură nu a fost precizată.

Din acest motiv, echipele de urgență nu s-au putut apropia de epavă, iar populației din zonă i s-a cerut să rămână în case, să poarte măști și să nu pornească aparatele de aer condiționat.

„Trebuie să vă îndepărtaţi, pentru siguranţa dumneavoastră. Există o informaţie potrivit căreia avionul transporta muniţii”, le-a spun un pompier jurnaliştilor care au sosit în zonă.

Epava va fi cercetată cu o dronă de către experţi ai Comisiei pentru energie atomică din Grecia.

La bord erau opt persoane, însă niciuna dintre ele nu a supraviețuit.