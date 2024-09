Un avocat din România și-ar fi mutilat fosta iubită, într-o cameră de hotel. Fata a pierdut o cantitate uriașă de sânge

Caz extrem de grav petrecut la un hotel din Iași, acolo unde un avocat cunoscut și-a bătut crunt fosta iubită. Tânăra ar fi plătit un preț enorm după ce a refuzat să întrețină relații sexuale cu individul.

Avocat din Iași, acuzat că și-a bătut fosta iubită până a băgat-o în spital

Evenimentul din zona Moldovei s-a petrecut în seara zilei de marți. Atunci, Dinu Șerban, avocat din Iași, și-a dat întâlnire cu fost iubită, Gabriela Bordica (34 de ani), într-o cameră de hotel din Iași.

În ultimul timp, cei doi nu mai formau un cuplu, însă aveau o relație de amiciție și mai discutau. În urmă cu trei seri, avocatul a venit la hotelul în care era cazată femeia sub pretextul de a petrece timp împreună, în jurul orei 22:00.

Bărbatul ar fi interpretat greșit întreaga situație. Acesta . Femeia spune că a refuzat și că el ar fi încercat să o abuzeze sexual și apoi să o bată.

Au urmat scene de groază în camera de hotel. Gabriela nu doar că a fost agresată, dar era cât pe ce să fie omorâtă în bătaie de către fostul iubit, avocatul Dinu Șerban. Familia acesteia a fost îngrozită de descoperirea făcută în camera de hotel.

”Fiica mea lucrează în Franța, a venit în țară și și-a luat o cameră la hotel, că s-a gândit că acolo are alte condiții. Ea a avut o relație cu avocatul Dinu Șerban, în urmă cu mai mulți ani. Au mai vorbit la telefon, dar ea nu a lăsat de înțeles că ar putea să mai existe relații intime între ei”, spune mama victimei, Luminița Bordica, pentru .

Femeia descrie scenele șocante din camera de hotel. ”Noi am intrat în camera de hotel și ne-am îngrozit de ce am găsit acolo, cred că era un litru de sânge. Am găsit și pantofii lui, pantalonii, asta înseamnă că polițiștii l-au luat mai mult dezbrăcat și l-au dus la Socola. Gabriela a ajuns prima dată internată la Spitalul Sf. Spiridon, iar apoi transferată la Neurochirurgi”.

Mama tinerei: ”E tentativă de omor. Am vrea ca avocatul să nu mai vadă lumina zilei”

În prezent, Gabriela este internată la Spitalului Clinic de Urgență din Iași. . Părinții tinerei își doresc acum ca avocatul să plătească pentru ceea ce i-a făcut Gabrielei Bordica.

”Are toată fața tumefiată, are hematom subdural, i-a dat cu pumnii în față, a nenorocit-o. Asta e, clar, tentativă de omor. Am vrea să nu mai vadă lumina zilei, dar știm că este o persoană influentă, vrem totuși să vadă toți cine este marele avocat Dinu Șerban.

Noi nu știam că el era să mai omoare pe cineva cu un hârleț pentru un loc de parcare. După nenorocirea asta, am citit ce a mai făcut el”, a mai declarat Luminița Bordica, conform presei locale.

Avocatul agresor, internat la Socola. Individul este recidivist

În urma celor petrecute la hotel, Dinu Șerba a fost dus de poliție la Institutul de Psihiatrie ”Socola” din Iași pentru evaluare și tratament. ”La data de 17 septembrie a.c., poliția a fost sesizată cu privire la faptul că o femeie de 34 de ani a fost agresată fizic de către un bărbat, într-un imobil din municipiul Iași. Din cercetări a rezultat că între cei doi a avut loc un conflict spontan, în urma căruia bărbatul ar fi agresat-o fizic. Femeia a fost condusă la spital pentru îngrijiri medicale și s-a opus emiterii unui ordin de protecție provizoriu.

Întrucât bărbatul avea un comportament agresiv și nefiresc, a fost condus la o unitate medicală de specialitate. Cercetările continuă în vederea stabilirii întregii situații de fapt, urmând a fi dispuse măsuri legale”, au spus cei de la IPJ Iași.

Avocatul din Iași nu ar fi la prima abatere. El a fost acuzat de tentativă de omor după ce a agresat un vecin din cauza unui loc de parcare, în 2019 și 2020. Dinu Șerban l-a atacat pe acesta cu un hârleț, lovindu-l în cap. Victima sa a avut nevoie de o săptămână de îngrijiri medicale.