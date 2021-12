Un bacșiș care a schimbat Crăciunul! „Mi-a restabilit încrederea în oameni, în Dumnezeu”

Anul acesta Crăciunul a venit puțin mai devreme pentru Mariah Warner, ospătar la Applebee’s în micuțul oraș Murfreesboro din Statele Unite ale Americii. Și femeia a încercat să povească tuturor felul în care i s-a schimbat viața.

Astfel, un videoclip postat pe rețeaua TikTok a strâns peste 1,2 milioane de vizualizări și a atras laude din partea celor care l-au urmărit. Și televiziunile de peste ocean s-au întrecut în a oferi subiectul.

Un bacșiș care a schimbat Crăciunul 2021!

Săptămâna trecută, Warner a primit 600 de dolari, bani suficienți pentru a-și plăti chiria pentru prima lună pentru un apartament nou. Cei de la „Tipping in the Boro”, o inițiativă începută de Tyler și Angela Black în 2020 s-au aflat în spatele acestor bani.

„Am avut mare nevoie de acei bani, mai ales acum, chiar aici înainte de Crăciun”, a declarat Warner, cu ochii în lacrimi. „Mi-au schimbat serios viața. Asta mi-a redat toată credința în Dumnezeu și umanitate”, a continuat.

Cu mai puțin de o lună în urmă, Warner se pregătea pentru vacanță alături de fiica ei de 2 ani. Doar că viața a propus cu totul altceva. A fost nevoită să fugă dintr-o relație abuzivă cu doar câțiva saci de haine, o mașină stricată și foarte puțini bani.

„M-am gândit că vom petrece Ziua Recunoștinței în mașină”, a spus Warner, care în ultima lună a locuit într-un adăpost pentru violență domestică. „M-am simțit într-adevăr fără speranță.”

Luni de zile, Warner a fost pe o listă de așteptare pentru a se muta într-un complex de apartamente la prețuri accesibile. Când a primit apelul că cererea ei a fost acceptată, Warner a aflat că va trebui să plătească mai mult de 600 de dolari în avans

„Nu aveam idee cum aveam să obțin acești bani”, a spus Warner în videoclip. Totul s-a schimbat în săptămâna Crăciunului, la serviciu.

Cei de la asociație s-au așezat la masa ei și i-au înmânat 300 de dolari. Era suma colectată pentru pe întreaga săptămână. Când aceștia au descoperit cât avea nevoie pentru apartamentul ei, i-au mai înmânat 300 de dolari.

„Nici nu știu dacă pot accepta asta”, a spus un Warner vizibil șocată în videoclip. Deși au fondat „Tipping in the Boro”, Tyler și Angela Black vor să rămână cât mai anonimi pentru a-i surprinde și pe alții care au nevoie.

Tyler Black a spus că el și familia lui sunt binecuvântați să poată ajuta atât de mulți oameni. În ultimele 16 luni, „Tipping in the Boro” au făcut la peste 50 de restaurante.

„Nu m-am gândit niciodată că atunci când am început asta am fi putut surprinde atât de mulți și am fi avut atât de mulți oameni care ne ajută să facem acest lucru”, a spus el.

„Dăruirea înseamnă mai mult decât bani. Este vorba despre speranță”, a continuat inițiatorul asociației.