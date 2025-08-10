Un băiat de 10 ani, prins la volanul unei mașini de polițiști în Dolj. Tatăl lui era pasager

Polițiștii din Dolj au prins un băiat de doar 10 ani la volanul unei mașini. În timp ce acesta conducea autoturismul, pe locul din dreapta, pasager era chiar tatăl său, conform celor mai recente informații.

ADVERTISEMENT

Băiat de 10 ani, prins la volanul unei mașini

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj a anunțat în urmă cu puțin timp că sâmbătă seară, în cadrul unui control de rutină, oamenii legii au oprit un autoturism. Acesta circula pe drumurile publice din comuna Afumați.

Poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 8 Poliţie Rurală Rast au fost uimiți însă când au văzut că la volanul acestei mașini se afla un băiat de doar 10 ani, iar pe locul din dreapta era chiar tatăl său.

ADVERTISEMENT

Polițiștii au întocmi dosar penal

Având în vedere cele descoperite, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul . În același timp, probleme va avea și tatăl copilului care a încredințat un autoturism unei persoane care nu deține permis.

”La volanul autoturismului a fost legitimat un minor, de 10 ani, din localitate, iar pe scaunul din dreapta faţă, tatăl acestuia. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi încredinţarea unui autoturism pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane care nu deţine permis de conducere”, a arătat sursa citată.

ADVERTISEMENT

Acest caz în care un băiat de doar 10 ani e surprins la volanul unei mașini nu este unul singular. În ultimele luni, astfel de întâmplări s-au tot repetat în diferite zone ale țării.

ADVERTISEMENT

Un alt minor, surprins de poliție pe o șosea din Bistrița

În luna aprilie a acestui an, un alt bărbat și-a lăsat copilul de 10 ani să conducă mașina familiei pe o șosea din Bistrița. Era vorba despre un bulevard intens circulat, astfel că riscurile erau cât se poate de mari.

ADVERTISEMENT

Un echipaj de poliție a urmărit în trafic și a reușit să evite o tragedie. Nimic nu a fost însă ușor. Mai exact, deși poliția a încercat să oprească băiatul, acesta și-a continuat drumul.

Minorul a ignorat toate semnalele acustice și luminoase. De pe bulevard, acesta a mers pe străzi lăturalnice, iar mai apoi a ajuns în zona industrială a orașului. După mai bine de doi kilometri, acesta a oprit mașina, iar polițiștii l-au putut prinde. În acest caz, tatăl minorului a fost reținut.