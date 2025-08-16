News

Un băiat de doar 2 ani a murit subit, în somn. Ce a făcut înainte de tragedie

Un copil în vârstă de numai 2 ani a murit în timp ce dormea. Părinții au declarat că nu fusese bolnav înainte de deces.
Alexa Serdan
16.08.2025 | 16:20
Un baiat de doar 2 ani a murit subit in somn Ce a facut inainte de tragedie
Un copil de 2 ani a murit în timpul somnului. Sursa foto: The Sun

O familie trece prin momente groaznice după ce unul dintre copii a încetat din viață. Sebastian, un băiat de doar 2 ani, a murit subit, în somn, conform spuselor părinților. Aceștia susțin că nu prezenta niciun semn de boală.

ADVERTISEMENT

Un băiat de doar 2 ani a murit subit, în somn

Sebastian Griffiths a lăsat un gol imens în familia sa. Băiatul în vârstă de doi ani a murit în timp ce dormea. Nimeni nu se aștepta la această dramă pentru că micuțul nu fusese deloc bolnav înainte de tragedie.

Potrivit The Sun, părinții sunt devastați după pierderea suferită, mai ales că fiul lor părea perfect sănătos. Avusese câteva momente cu temperaturi crescute, care apăreau în timpul episoadelor de boală ușoară.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, copilul nu fusese internat în niciun spital. Băiatul era vesel și începuse să lege cât mai multe cuvinte, lucru care îi entuziasma pe părinții săi, Louise și Nathan. Copilul mai avea doi frați mai mari, Brooklyn (8 ani) și Jessica (vârstă de 16 ani).

Familia îl numea adesea „micul prinț” pe băiețelul care a murit subit, în somn, la doar 2 ani. Momentan, cauza decesului nu a fost elucidată. Cu o zi înainte de tragedie petrecuse clipe plăcute alături de familia sa.

ADVERTISEMENT
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care...
Digi24.ro
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri

„Era atât de amuzant și comic. Abia începuse să spună mai multe cuvinte”, a spus mama lui Sebastian pentru WalesOnline, conform sursei citate mai devreme. Louise nu a mai putut să-și trezească fiul a doua zi.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Ce rușinos!". Cum l-a numit Kasparov pe Vladimir Putin, după summitul istoric din Alaska

„Sărea în sus și în jos jucându-se în pătuț înainte de a adormi. Asta este atât de șocant. Nu existau semne că ar fi bolnav sau ceva de genul”, a completat mama băiatului care a murit subit.

ADVERTISEMENT

Apel la umanitate după moartea băiatului de 2 ani

Nicola Hughes, o prietenă apropiată de familia băiatului de 2 ani, face un apel la umanitate. Femeia cere sprijinul persoanelor cu inima mare pentru a aduna banii necesari pentru înmormântarea micuțului care a murit pe neașteptate.

Aceasta a subliniat că niciun părinte nu ar trebui să se ocupe de înmormântarea unui copil. În plus, a înființat o campanie de crowdfunding pe GoFundMe pentru a strânge finanțe. Toți banii se vor duce către funeraliile celui mic.

„Sebastian a fost un suflet prețios – un adevărat prinț – și merită un rămas bun plin de dragoste, demnitate și grijă. În acest moment, familia sa cu inima frântă are nevoie de ajutorul nostru.

Costurile funerare sunt o povară uriașă într-o perioadă în care tot ce ar trebui să facă este să jelească și să-și amintească de băiețelul lor”, a notat Nicola Hughes, legat de campania de strângere de fonduri.

Peste 300 de persoane au murit în urma inundațiilor din India și Pakistan....
Fanatik
Peste 300 de persoane au murit în urma inundațiilor din India și Pakistan. A fost declarată stare de urgență
Explozie la o fabrică din Rusia. 11 persoane au murit și peste 130...
Fanatik
Explozie la o fabrică din Rusia. 11 persoane au murit și peste 130 sunt rănite. Video
Povestea cutremurătoare a „fetei care nu mâncat niciodată”. Complicația din copilărie care i-a...
Fanatik
Povestea cutremurătoare a „fetei care nu mâncat niciodată”. Complicația din copilărie care i-a adus sfârșitul
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Gică Hagi a început să înjure un puști de 12 ani, care îl...
iamsport.ro
Gică Hagi a început să înjure un puști de 12 ani, care îl luase la mișto: 'Vezi-ți de treabă, a trecut perioada ta!'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!