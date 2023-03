Un băiețel a fost născut în toaleta unui magazin din Piatra-Neamț. Mama nu știa că este însărcinată

Băiețelul a venit pe lume joi, în jurul orei 11.30. Femeia a intrat să facă cumpărături într-un magazin cu specific pescăresc din Piatra-Neamț când i s-a declanșat travaliul.

Băiețel adus pe lume în toaleta unui magazin din Piatra-Neamț

Spre norocul mamei, în magazin se afla și o asistentă medicală de la (SAJ) Neamţ, care a solicitat imediat o ambulanţă cu incubator de la colegi şi i-a acordat primele îngrijri la faţa locului, scrie publicația locală .

ADVERTISEMENT

La sosirea cadrelor medicale femeia le-a declarat că nu ştia că este însărcinată. “Sarcina nu era luată în evidenţă. Pacienta susţine că nu ştia că este însărcinată. A născut în toaleta ‘Cherhana Precista’ un copil de sex masculin, de aproximativ 3 kilograme”, au declarat reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Neamţ.

Pacienta şi nou-născutul au fost preluaţi de un echipaj cu medic şi transportaţi la , secţia Obstetrică-Ginecologie. Băieţelul este sănătos şi a trecut cu bine peste naşterea dificilă şi traumatizantă din punct de vedere medical.

ADVERTISEMENT

”Cred că Dumnezeu a avut grijă de acest nou născut, pentru că el s-a născut în prezentaţie pelvină şi a căzut în toaletă cu picioarele înainte, altfel, probabil, s-ar fi înecat. Doamna susţine că nu ştia că este însărcinată, dar este la cea de-a cincea naştere”, a precizat asistentul Radu Roibu, purtătorul de cuvânt al SAJ Neamţ.

Campanie pentru sănătatea reproducerii

În februarie, , care și-a propus să crească nivelul de informare despre serviciile de planificare familială şi metodele contraceptive, pentru a evita ca tinerele să devină victimele unei sarcini nedorite.

ADVERTISEMENT

Potrivit datelor DSP Neamț, în judeţ, la cabinetele medicilor, au fost luate în evidenţă în 2021 10 gravide cu vârsta sub 15 ani (4 din mediul urban şi 6 din rural), în creştere faţă de 2020 când au fost luate în evidenţă 7 gravide sub 15 ani (3 din urban şi 4 din rural). În primele 9 luni ale anului 2022 au fost luate în evidenţă 10 gravide sub 15 ani (6 în rural).

În ceea ce priveşte gravidele între 15 şi 19 ani, în 2021 erau înregistrate 225, în creştere faţă de 2020, când au fost luate în evidenţă 206. În primele 9 luni din 2022, au fost înregistrate 177 gravide, cu vârsta între 15 şi 19 ani.

ADVERTISEMENT

La nivel național, aproximativ 44% dintre copiii din mame cu vârste mai mici de 15 ani și 19% dintre cei provenind din mame cu vârste între 15-19 ani, născuți în UE au fost înregistrați în România.