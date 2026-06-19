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Un băiețel din Uzbekistan oferă cel mai emoționant moment de la Cupa Mondială. Cum a fost consolat de către fanii columbieni după eșecul țării sale

Cupa Mondială a oferit, joi, 18 iunie, un moment extrem de emoționat. În centrul atenției a fost un băiețel din Uzbekistan. În lacrimi, micuțul a fost consolat de fanii columbieni după eșecul țării sale.
Adrian Baciu
19.06.2026 | 08:15
Un baietel din Uzbekistan ofera cel mai emotionant moment de la Cupa Mondiala Cum a fost consolat de catre fanii columbieni dupa esecul tarii sale
Un băiețel din Uzbekistan oferă cel mai emoționant moment de la Cupa Mondială. Sursa foto: colaj Fanatik / Hepta / X
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Partida de joi, 18 iunie, dintre Uzbekistan și Columbia, din Grupa K, a oferit fără îndoială cel mai emoționant moment de până acum de la Cupa Mondială 2026. Un băiețel din țara asiatică a atras toate privirile și emoțiile posibile. Micuțul, care a izbucnit în lacrimi la finalul partidei, a fost consolat de către fanii columbieni.

Cel mai emoționant moment de la Cupa Mondială: cum a fost consolat un băiețel din Uzbekistan de fanii din Columbia

Asta este esența fotbalului!” Sunt cuvintele spuse pe platformele de socializare de majoritatea suporterilor care au văzut imaginile de la Cupa Mondială de joi dimineața. În Ciudad de Mexico, capitala uneia dintre cele trei țări gazdă de la turneul final din această vară, a fost consemnat un moment de-a dreptul emoționant.

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După duelul Uzbekistan – Columbia, un băiețel care a susținut frenetic echipa asiatică pe parcursul celor 90 de minute, a izbucnit în hohote de plâns. Înconjurat de o tribună plină de fani sud americani, micuțul a avut parte de o surpriză cum mai rar se vede pe un stadion. Durerea și tristețea de pe chipul său nu au trecut neobservate de suporterii din jur.

În special fanii Columbiei au fost cei care au observat starea băiatului și nu l-au lăsat singur. În imaginile video apărute pe site-urile de socializare se vede cum suporterii columbieni se adună în jurul lui, îl mângâie pe cap și pe umăr pentru a-l consola. Pentru a-l încuraja pe micuțul fan, au scandat în cor numele țării sale: ”Uzbekistan! Uzbekistan! Uzbekistan!”

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Fanii din întreaga lume laudă gestul suporterilor columbieni

Suporterii columbieni care scandau minute în șir ”Uzbekistan!” reprezintă, iată, unul dintre cele mai memorabile momente petrecute pe un stadion la această Cupă Mondială. Chiar dacă echipa lor câștigase, au încercat să lase pe mai târziu petrecerea și să aline tristețea micuțului fan de la fosta rivală de pe teren.

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Această filmare s-a viralizat pe rețelele de socializare. Gestul columbienilor a fost primit cu multă căldură de toți internauții. Mulți descriu acțiunile fanilor columbieni ca fiind ”cel mai înalt nivel de fair play”. Iată, mai jos, și alte reacții:

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  • ”Într-adevăr, fotbalul nu înseamnă doar scoruri și rezultate. Este stare de spirit care unește țări, limbi și culturi diferite. Uneori, un singur meci arată oamenilor lucruri mai importante decât victoria. Ele sunt: dragostea, respectul și empatia”
  • ”Uzbekistan-ul poate că a pierdut meciul de debut la Cupa Mondială, dar echipa națională mai are în față noi bătălii, noi oportunități și noi momente istorice. Lacrimile micuțului fan se vor transforma poate în bucuri în viitor. Un adevărat suporter nu își lasă niciodată echipa, nici la victorie, nici la înfrângere”
  • ”Acest gest al fanilor columbieni va rămâne în istorie ca unul dintre cele mai emoționante momente ale Cupei Mondiale. Nu a fost doar o simplă consolare, ci un exemplu de respect reciproc și umanitate arătat întregii lumi”.
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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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