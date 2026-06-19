Un băiețel din Uzbekistan oferă cel mai emoționant moment de la Cupa Mondială. Cum a fost consolat de către fanii columbieni după eșecul țării sale

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Partida de joi, 18 iunie, dintre Uzbekistan și Columbia, din Grupa K, a oferit fără îndoială cel mai emoționant moment de până acum de la Cupa Mondială 2026. Un băiețel din țara asiatică a atras toate privirile și emoțiile posibile. Micuțul, care a izbucnit în lacrimi la finalul partidei, a fost consolat de către fanii columbieni.

Cel mai emoționant moment de la Cupa Mondială: cum a fost consolat un băiețel din Uzbekistan de fanii din Columbia

”Asta este esența fotbalului!” Sunt cuvintele spuse pe platformele de socializare de majoritatea suporterilor care au văzut imaginile de la Cupa Mondială de joi dimineața. În Ciudad de Mexico, capitala uneia dintre cele trei țări gazdă de la turneul final din această vară, a fost consemnat un moment de-a dreptul emoționant.

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, un băiețel care a susținut frenetic echipa asiatică pe parcursul celor 90 de minute, a izbucnit în hohote de plâns. Înconjurat de o tribună plină de fani sud americani, micuțul a avut parte de o surpriză cum mai rar se vede pe un stadion. Durerea și tristețea de pe chipul său nu au trecut neobservate de suporterii din jur.

În special fanii Columbiei au fost cei care au observat starea băiatului și nu l-au lăsat singur. În imaginile video apărute pe site-urile de socializare se vede cum suporterii columbieni se adună în jurul lui, îl mângâie pe cap și pe umăr pentru a-l consola. Pentru a-l încuraja pe micuțul fan, au scandat în cor numele țării sale: ”Uzbekistan! Uzbekistan! Uzbekistan!”

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🇺🇿🇨🇴 This is what football is all about. An Uzbek youngster was left in tears after Colombia scored last night, but the Colombian fans around him immediately noticed, offering comfort before breaking into chants of “Uzbekistan!” Pure class. 👏❤️ — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet)

Fanii din întreaga lume laudă gestul suporterilor columbieni

Suporterii columbieni care scandau minute în șir ”Uzbekistan!” reprezintă, iată, unul dintre cele mai memorabile momente petrecute pe un stadion la această Cupă Mondială. Chiar dacă echipa lor câștigase, au încercat să lase pe mai târziu petrecerea și să aline tristețea micuțului fan de la fosta rivală de pe teren.

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pe rețelele de socializare. Gestul columbienilor a fost primit cu multă căldură de toți internauții. Mulți descriu acțiunile fanilor columbieni ca fiind ”cel mai înalt nivel de fair play”. Iată, mai jos, și alte reacții:

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