Un bărbat a căzut de la etajul 24 al unui bloc turn din Cluj-Napoca, cel mai înalt din România. Poliția a deschis un dosar penal

Un bărbat, în vârstă de 34 de ani, și-a pierdut viața sâmbătă, 4 iunie, după ce a căzut de la etajul 24 al turnului West City Tower din Cluj-Napoca.

Bărbat mort după ce a căzut de la etajul 24

Un bărbat a căzut de la etajul 24 al blocului West City Tower din Cluj-Napoca, cel mai înalt din România. Până la ora publicării acestei știri autoritățile nu au transmis dacă există indicii cum că .

Polițiștii din Cluj-Napoca au transmis că au fost alertați în jurul orei 17.20 cu privire la bărbatul care căzuse de la înălțime și că, în acest moment, se derulează cercetări pentru a determina condițiile în care s-a produs tragicul eveniment.

„La data de 4 iunie, în jurul orei 17.20, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că pe strada Calea Florești din municipiu, pe o bandă de circulație se află o persoană căzută la pământ, posibil decedată.

În baza celor sesizate, polițiștii desfășoară activități investigative pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs evenimentul, echipajul medical prezent la fața locului constatând decesul bărbatului, în vârstă de 34 de ani, din comuna Florești”, a transmis .

Mai multe echipaje ale SMURD și Ambulanței au ajuns la fața locului însă medicii nu au putut decât constata decesul bărbatului.

Ce au declarat martorii

Mai multe persoane care se aflau în acea zonă în momentul tragediei au povestit momentul șocant prin care au trecut atunci când au observat căderea bărbatului de la o asemenea înălțime.

„Soțul o văzut că pică ceva în jos, inițial a zis că e o creangă. Am zis, nu, e om. Am oprit și era jos… Am fost prima mașina care s-a oprit”, a povestit o femeie, citată de .

Un alt bărbat a povestit că a sunat la 112 în momentul în care a văzut cele întâmplate, însă a subliniat că bărbatul căzut murise deja.

„Eram la vreo 50 de metri de locul în care a căzut. Dacă n-ar fi căzut de sus probabil ar fi căzut mai aproape de clădire. Am oprit și am sunat la 112, mai mult de atât nu am avut ce să fac. Era decedat deja”, a precizat acesta.