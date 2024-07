Un bărbat a cumpărat o casă cu o ușă secretă. Ce a găsit în spatele său l-a speriat teribil

Un bărbat a cumpărat o casă cu o . Ce a găsit în spatele său l-a speriat teribil. Întreaga experiență a fost dezvăluită pe o rețea de socializare, unde proprietarul imobilului a spus și cum s-a încheiat evenimentul.

Un bărbat a achiziționat o locuință care avea o încăpere neștiută. Ce a descoperit atunci când a deschis-o l-a panicat groaznic și a fost cât pe ce să se rănească grav. A scăpat tot ce avea în mână pentru a deschide ușa.

Acesta a povestit că la scurtă vreme după ce a terminat cu actele și a intrat în posesia locuinței a început să facă ordine și curățenie. Așa se face că în explorarea sa a dat peste un spațiu cu o bucată de lemn bătută în cuie.

Curios să afle ce se ascunde în spatele acesteia nu a stat prea mult pe gânduri și a luat sculele necesare pentru a descoperi adevărul. Din păcate, a suferit o sperietură care aproape că l-a trimis la urgență, la spital.

„A făcut să urce un fior pe spinarea mea. Așa că am stat acolo în acest dulap mic cu tensiunea crescută. A fost nevoie de câteva minute pentru a le scoate pe toate”, a spus bărbatul pe Reddit, relatează .

„Ușa era vopsită și a trebuit să o lovesc puțin pentru a o desprinde. Am scăpat tot ce aveam în mână, burghiul și am căzut. M-a lovit la cap și aproape că am făcut pe mine de frică.

Nu mi-am mai putut coordona mișcările”, a completat proprietarul casei, mai arată sursa menționată mai devreme. În cele din urmă, când și-a revenit în simțuri, a realizat ce era, de fapt, în spatele ușii.

Ce se ascundea, în realitate, în camera secretă

Bărbatul a mai dezvăluit că în camera secretă se ascundea un „omuleț verde” destul de ciudat, cu cusături pe față, fapt care l-a făcut să se sperie foarte tare. În realitate, era vorba despre o simplă sperietoare de ciori.

Așadar, a găsit un costum de Halloween, complet inofensiv. Cel mai probabil vechiul proprietar a vrut să îi facă o farsă acestuia, lucru de care se pare că au mai avut parte și alte persoane după achiziționarea unui spațiu nou.

„Eu am pățit ceva similar. Am cumpărat o casă și un dormitor avea o ușă de acces către acoperiș. Am decis să merg pe acoperiș și m-am speriat când am văzut acolo un scaun cu o păpușă pe el”.

„Aș fi murit”, „Cred că cineva s-a amuzat copios” sau „Să ai răbdare să faci așa ceva, ăsta da umor”, sunt doar o mică parte dintre comentariile pe care le-a primit bărbatul care s-a panicat când a găsit sperietoarea de ciori.