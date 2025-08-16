Un bărbat a cumpărat un dulap second-hand, dar a avut parte de șocul vieții lui. Comoara ascunsă în sertare i-a schimbat viața peste noapte

Un bărbat poate spune că a dat lovitura. A cumpărat un dulap second-hand la un preț de chilipir, însă sertarele sale ascundeau o adevărată comoară. Povestea pare desprinsă dintr-un film.

Comoara găsită de un bărbat într-un dulap second-hand

Un bărbat din Italia, din Crema, a cumpărat în urmă cu un an un dulap second-hand. Mauro Benzoni pe numele său a găsit piesa de mobilier pe un cunoscut site de anunțuri, la un vânzător din Pavia.

După ce a intrat în posesia lui, bărbatul l-a lăsat să zacă într-o anexă a casei timp de aproape un an. La un moment dat, a decis să-l restaureze și să îi dea o nouă înfățișare. În timp ce îl curăța, Mauro Benzoni a descoperit că dulapul avea fund dublu pe care nu îl observase niciodată.

Piesa veche de mobilier ascundea o adevărată comoară. Este vorba despre bonuri de economii poștale, emise între 1992 și 1994, a căror valoare ajunge la 190.000 de euro în prezent. Dacă ar fi fost bancnote, situația era mai simplă pentru Benzoni.

În cazul în care bărbatul ar fi găsit , cel mai probabil i-ar fi păstrat și s-ar fi folosit de ei. Din păcate pentru el, comoara este sub formă de bonuri nominale, ceea ce înseamnă că pot fi încasate doar de deținătorii legitimi.

Bărbatul a vrut să arunce „hârtiile” din dulap

După ce a descoperit comoara, Mauro Benzoni a apelat la un cabinet de avocatură și a depus plângere la carabinierii din Lodi, acolo unde a și predat bonurile. Bărbatul a povestit că a încercat să afle . Din păcate, nu a reușit să mai dea de vânzătorul de la care l-a cumpărat.

Inițial, Mauro voia să arunce „hârtiile” găsite. Un prieten care lucrează în domeniul financiar i-a spus la timp să nu o facă. Legea italiană prevede că cel care găsește un bun pierdut are dreptul la 10% din valoarea acestuia, ca recompensă. Astfel, Benzoni ar putea primi 19.000 de euro, practic căzuți din cer.

Mauro Benzoni a găsit 18 bonuri și toate erau pe numele a doi frați, Carlo și Francesca De Martino. Având în vedere anii lor de naștere, 1907 și 1911, este foarte probabil să fie decedați. Prin urmare, Mauro și autoritățile caută moștenitorii ale căror nume apar pe titlurile de credit.

Moștenitorii sunt co-titulari ai bonurilor, cu drept egal de răscumpărare. Lista e lungă și include persoane născute în întreaga Lombardie, care probabil nu știu că pot obține un mic tezaur. Tocmai de aceea, Mauro Benzoni făcut un apel către persoanele care cred că sunt moștenitori ai familiei De Martino, îndemnându-i să contacteze carabinierii din Lodi.

Ce sunt, de fapt, bonurile pe care le-a găsit bărbatul în dulapul second-hand

Bonurile ascunse în dulap sunt, de fapt, o formă veche de a pune bani deoparte. În vremea respectivă, atunci când au fost emise, dobânzile erau foarte mari din cauza inflației, iar bonurile poștale erau o formă populară de investiție.

Uneori, se întâmpla ca oamenii să își uite bonurile prin sertare și să le piardă, din cauza mutărilor, neatenției sau altor motive. De data asta, comoara a fost ascunsă într-un dulap vechi, pentru care Mauro a plătit doar 200 de euro. Exact ca într-un film, piesa de mobilier a trecut din mână în mână fără ca nimeni să-și dea seama ce comoară ascunde.

Bonurile sunt de tip ordinar, cu scadență la 30 de ani și un termen de prescripție de 10 ani. Asta înseamnă că pot fi convertite în bani până în 2032.