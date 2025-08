Un bărbat a dat lovitura la loto, dar nu a spus nimic familiei. „Am ținut câștigul în mare secret”

Povestea incredibilă a unui bărbat care a câștigat o sumă uriașă de bani la loto. Acesta nu a spus nimic familiei sale, preferând să țină totul în mare secret.

Un bărbat nu a spus familiei sale că a câștigat la loto

Fără doar și poate, un poate schimba viața oricui. A aflat asta pe pielea lui un bărbat de 70 de ani, care a dat lovitura cu ajutorul numerelor sale norocoase. Când a aflat că a intrat în posesia unui premiu generos, acesta a preferat să nu spună nimic familiei.

Kenneth Stayt este un bărbat de 70 de ani din Michigan, pasionat de loterie. Pe 19 iulie, acesta a cumpărat un bilet la loto de la un restaurant pe care îl frecventează.

De obicei, bărbatul de 70 de ani cumpăra biletele pentru un alt joc, însă de data asta, vocea interioară i-a spus să facă o schimbare. Se pare că norocul a fost de partea lui, căci numerele de pe bilet au coincis cu cele de pe bilele extrase.

„Merg regulat la Sagebrush Cantina și, de obicei, joc Club Keno când sunt acolo. De data aceasta, am cumpărat un bilet Lucky For Life. Am verificat numerele câștigătoare pe la miezul nopții și am fost uimit când am văzut că biletul meu avea toate cele cinci bile albe.”, a povestit el pentru Michigan Lottery Connect, citat de .

Ce a făcut marele câștigător cu banii

Stayt a dat lovitura la jocul Lucky For Life, câștigând 25.000 de euro, premiu ce îi va fi oferit lunar pe tot parcursul vieții. Marele norocos a preferat să nu spună nimic familiei, nici măcar copiilor lui.

Imediat după ce a aflat că este câștigător, Kenneth Stayt s-a prezentat la . În locul tranșelor lunare de 25.000 de euro, bărbatul de 70 de ani a optat pentru încasarea unei plăți unice de 390.000 de dolari. După ce s-a văzut cu banii, a decis să le dea vestea cea mare și celor dragi.

„Am ținut câștigul în mare secret față de copiii mei. Acum că am primit cecul, plănuiesc să îi surprind cu banii.”, a mai declarat Kenneth Stayt, potrivit sursei menționate.