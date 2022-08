Un bărbat a deschis focul într-un centru comercial din Suedia. Două persoane au fost rănite

La două zile după ce o , un alt incident grav a fost raportat în Suedia. De această dată două victime au fost raportate într-un centru comercial din Malmo.

Poliția suedeză a anunțat, vineri seara, că două persoane au fost rănite într-un incident armat din centrul comercial Emporia din oraşul Malmo. Un suspect a fost arestat în acest caz, scrie .

Din primele informații, incidentul a fost raportat la ora 17.00. Imediat, echipaje numeroase de la Poliția au ajuns la centrul comercial.

Un purtător de cuvânt al Poliției a spus că situația s-a stabilizat în jurul orei 18.30, atunci când o persoană a fost arestată.

Din păcate, doi clienți aflați în zona incidentului au fost răniți, a confirmat poliția. Nu s-au furnizat informații despre starea acestora.

Un martor al atacului a declarat, în presa locală: ”Câțiva oameni alergau plângând. Aceștia spuneau că au auzit focuri de armă”.

Un alt martor a spus: ”Am fost în magazinul Apple să reparăm un telefon mobil, au tras la același etaj. Am auzit vreo cinci împușcături.

”În acel moment, oamenii au început să fugă. Oamenii care lucrează în magazin au strigat să ieșim. Unii au plâns. A fost înfricoșător”.

: Just in – Other Video footage of police vehicles responding at a shooting in the shopping center in , leaving at least 2 people shot and 5 people injured.

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi)