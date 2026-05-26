Un bărbat a făcut infarct într-o bancă din Târgu Jiu. Ce au descoperit medicii după ce au ajuns la fața locului: „Era sub observație în București”

ADVERTISEMENT

Un incident grav a avut loc într-o unitate bancară din Târgu Jiu, unde un bărbat s-a prăbușit sub privirile clienților și angajaților. Echipajele medicale sosite de urgență au dezvăluit pentru FANATIK că acesta mai trecuse printr-un episod cardiac sever, iar în urmă cu șapte ani a suferit o intervenție majoră.

Momente dramatice în sucursala unei bănci din Târgu Jiu. Un angajat al unității a făcut infarct la muncă

Momente dramatice au avut loc marți, 26 mai, într-o sucursală bancară din municipiul Târgu Jiu, după ce unui angajat de 38 de ani i s-a făcut brusc rău în timpul programului. Bărbatul s-a prăbușit în fața colegilor, care au sunat imediat la 112, însă, în acel moment, nicio ambulanță cu medic din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Gorj nu era disponibilă pentru intervenție. Având în vedere că agenția bancară se află în apropierea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Târgu Jiu, la fața locului au ajuns rapid medicii de la UPU.

ADVERTISEMENT

Prima care a intervenit a fost dr. Maddy Huzu, șef al UPU-SMURD Târgu Jiu, care a început imediat manevrele de resuscitare, după ce a constatat că pacientul se afla în stop cardio-respirator. La scurt timp, i s-a alăturat și dr. Aura Obrocea, medic specialist în medicină de urgență. Împreună cu echipajul SAJ Gorj, cei doi medici au aplicat protocolul avansat de suport vital, într-o intervenție desfășurată contracronometru chiar în sediul băncii.

Precizările medicilor despre starea de sănătate a bărbatului

Reprezentanții Târgu Jiu au transmis ulterior că reacția rapidă a echipei medicale a fost decisivă pentru salvarea bărbatului. Potrivit unității medicale, pacientul a fost resuscitat și stabilizat, urmând să fie transferat cu un elicopter SMURD la un spital din București pentru îngrijiri și investigații de specialitate: „Medicii din cadrul Unităţii de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu au reuşit o intervenţie contracronometru salvatoare de viaţă. Dr. Maddy Huzu, medic şef al UPU-SMURD, şi dr. Aura Obrocea, medic de medicină de urgenţă, au readus la viaţă un bărbat în vârstă de 38 de ani, care a suferit un stop cardio-respirator chiar la locul de muncă.

ADVERTISEMENT

Incidentul critic a avut loc la sediul agenţiei BRD din municipiul Târgu-Jiu, situat în proximitatea Unităţii de Primiri Urgenţe. Împreună cu echipa de SAJ Gorj, medicii au făcut toate eforturile omeneşti posibile, aplicând protocolul avansat de suport vital. Datorită reacţiei ultrarapide şi profesionalismului celor doi medici de urgenţă, inima tânărului de 38 de ani a reînceput să bată, acesta fiind stabilizat şi preluat pentru îngrijiri medicale de specialitate. Un elicopter SMURD va prelua pacientul şi îl va transfera, în scurt timp, la un spital din Bucureşti. Potrivit medicilor, tânărul este cunoscut cu probleme cardiace, iar intervenţia rapidă a personalului medical i-a salvat viaţa”, se arată în nota celor de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat detalii despre situația pacientului

FANATIK a aflat noi detalii despre starea bărbatului și istoricul său medical. Potrivit medicului Maddy Huzu, șef al UPU-SMURD Târgu Jiu, pacientul suferea de afecțiuni cardiace de mai mulți ani și se afla în evidența specialiștilor din București, unde fusese internat și tratat anterior într-o clinică de cardiologie intervențională. Medicul a oferit, pentru FANATIK, explicații despre care i-a salvat viața, dar și despre problemele medicale cu care acesta se confrunta: „Pacientul a fost găsit în stop cardio-respirator, a fost resuscitat, stabilizat în UPU la Târgu Jiu și trimis cu elicopterul la spital în București, la Spitalul Universitar.

ADVERTISEMENT

Era cardiac. Era stentat cu un stent coronarian în urmă cu 7 ani. Tratamentul și investigațiile la care va fi supus vor fi decise de medicul cardiolog care îl va vedea. I se vor face investigații suplimentare care, din păcate, nu puteau fi făcute la Târgu Jiu. El era sub observație în București, a mai fost internat la cardiologie intervențională la București și tot acolo a mers”, a declarat, pentru FANATIK, medicul şef al UPU-SMURD Târgu Jiu.