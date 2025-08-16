Un bărbat a făcut o descoperire unică. A găsit rămășițele unei creaturi care a trăit în urmă cu 26 de milioane de ani

Un studiu publicat într-o revistă de specialitate vorbește despre un bărbat care a făcut o unică. Acesta a găsit rămășițele unei creaturi care a trăit în urmă cu 26 de milioane de ani. Oamenii de știință au dezvăluit ce informații au aflat despre exemplar.

ADVERTISEMENT

Descoperirea unică făcută de un bărbat

O descoperire unică și spectaculoasă a avut loc în Australia. Un bărbat pe numele său Ross Dullard, care se plimba pe coasta insulei Victoria, a dat peste niște fosile rare. Întâmplarea s-a petrecut în urmă cu aproximativ 6 ani.

Australianul a recunoscut importanța oaselor peste care tocmai dăduse și le-a dus la Muzeul Victoria. Ulterior, specialiștii au determinat faptul că respectivele apar unei specii care a trăit în urmă cu 26 de milioane de ani.

ADVERTISEMENT

Cercetătorii au rămas surprinși când au analizat o parte dintr-un craniu cu oase ale urechii și dinți. S-a ajuns la concluzia că este vorba de o creatură neașteptată, Janjucetus dullardi. Fosilele ar aparține unui prădător înfricoșător care străbătea mările acum multă vreme.

Experții susțin că rămășițele aparțin unei „balene mici cu ochi mari și o gură plină de dinți tăioși”, scrie . Oamenii de știință australieni au reconstruit noua specie de balenă antică pornind de la o fosilă de craniu excepțional de bine conservată.

ADVERTISEMENT

Descoperirea mai arată faptul că vietatea care a trăit în urmă cu 26 de milioane de ani avea aproximativ dimensiunea unui delfin. În plus, este descrisă ca având un bot scurt, ochi mari și dinți ascuțiți ca briciul. Trăia în mările calde și puțin adânci în căutarea prăzii.

ADVERTISEMENT

Descoperirea din Australia, o balenă mică, dar cu dinți ascuțiți

Oamenii de știință din Australia au publicat descoperirea făcută de bărbat în Jurnalul Zoologic al Societății Linneane. Aceasta oferă noi perspective asupra modului în care balenele au evoluat în ultima perioadă.

ADVERTISEMENT

Balenele au trecut de la vânători de temut la animalele blânde, care pot fi admirate în diverse spectacole acvatice. În momentul de față, realizarea făcută de bărbatul australian vine cu noi informații legat de evoluția speciilor.

„Descoperirea lui Ross a dezvăluit un întreg capitol al evoluției balenelor pe care nu l-am mai văzut până acum”, a declarat Dr. Erich Fitzgerald, curator senior de paleontologie a vertebratelor la Institutul de Cercetare Museums Victoria.

„Este o reamintire a faptului că fosile care schimbă lumea pot fi găsite chiar în propria curte”, a mai spus cercetătorul.

Ce este, de fapt, balena găsită în Australia

Balena descoperită în Australia este a patra specie cunoscută dintr-un grup numit Mammalodontidae, un grup puțin cunoscut de balene timpurii care au trăit în epoca Oligocenului. Așadar, ar fi supraviețuit acum aproximativ 30 până la 23 de milioane de ani.

Trei din aceste exemplare unice au fost găsite de-a lungul timpului în Victoria. Studiul specialiștilor mai arată că exemplarul este unul tânăr. Ar fi atins puțin peste doi metri, mai arată oamenii de știință australieni.

Concret, este vorba de niște animale neobişnuite, o „ramură timpurie” a arborelui genealogic al balenelor, susține Erich Fitzgerald. În altă ordine de idei, specialiștii au numit specia în onoarea contribuției pe care a avut-o bărbatul ce a găsit rămășițele.

„Este, în esență, o balenă mică, cu ochi mari și o gură plină de dinți ascuțiți și tăioși”, susține Ruairidh Duncan, doctorand la Institutul de Cercetare Museums Victoria și la Universitatea Monash și autor principal al studiului.

„Imaginați-vă versiunea asemănătoare unui rechin a unei balene cu fanoane – mică și înșelător de drăguță, dar cu siguranță nu inofensivă”, a completat specialistul.

Coasta insulei Victoria, bogată în fosile

Cercetătorii spun că formațiunea Jan Juc de pe coasta insulei Victoria este bogată în fosile. Locul unde a fost găsit specimenul este recunoscut de oameni. Acesta este un punct de interes internațional pentru studierea evoluției timpurii a balenelor.

Mai mult decât atât, oamenii de știință sunt de părere că este foarte important ca speciile vechi să facă parte din colecțiile muzeale. În felul acesta vizitatorii au posibilitatea să afle lucruri din trecut, dar și povești interesante.

„Descoperirile demonstrează puterea colecțiilor noastre de a dezvălui povești care schimbă modul în care înțelegem viața pe Pământ”, a transmis Lynley Crosswell, CEO și director al Museums Victoria.

„Descoperiri precum Janjucetus dullardi ne amintesc că colecțiile noastre nu sunt doar despre trecut – ele modelează viitorul științei”, a ținut să mai adauge acesta.