Un bărbat a fost împușcat mortal în timpul protestelor Black Lives Matter din SUA. Atacul a fost filmat. Video

Un bărbat din SUA a fost împușcat mortal la o manifestație împotriva rasismului Black Lives Matter (BLM), la Louisville, în centrul Statelor Unite.

Mai mulți oameni s-au adunat să protesteze pentru uciderea unei femei de culoare de către poliție, Breonna Taylor.

Moartea acesteia, și ulterior a lui George Floyd, au fost urmate de numeroase revolte stradale împotriva violenței poliţiei.

La protestele din acest weekend din Louisville, un bărbat a fost împușcat în plină stradă, iar un altul a fost rănit, după ce un individ a deschis focul în timpul manifestațiilor.

În cursul serii de sâmbătă, Poliţia locală a informat că a găsit sâmbătă seara un bărbat grav rănit prin împuşcare, în parcul Jefferson Square, unde avea loc manifestaţia.

”Polițiștii au încercat să-l salveze, însă fără succes”, a anunțat poliția pe contul oficial al site-ului de socializare Twitter, conform CNN.

Protesters in a park in Kentucky ran for cover as shots were fired during a demonstration over the death of Breonna Taylor.

One person was killed and another injured in the shooting, which took place in Louisville on Saturday night.

