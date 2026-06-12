Un bărbat a fost împușcat mortal la Barcelona! Ar fi fratele unui fost fotbalist din Premier League

Lumea fotbalului mondial a primit o veste teribilă, după ce fratele unui fost fotbalist din Premier League ar fi fost împușcat mortal la Barcelona. Deocamdată nu există o confirmare oficială, iar numele victimei nu a fost dat publicității.
Un bărbat a fost împușcat mortal în plină zi în fața unui sediu al Poliției Naționale din Barcelona. Deși nu există nimic oficial, Daily Star a scris că există temerea că victima ar fi fratele unui fost fotbalist irlandez care a jucat în Premier League.
Forțele de ordine au fost chemate miercuri dimineață pe Carrer de Balmas, una dintre cele mai importante artere din Barcelona, în urma unor apeluri conform cărora un bărbat a fost ucis într-un atac armat în fața unui sediu al Poliției Naționale.
Un cort criminalistic a fost instalat la fața locului, în timp ce ofițerii au început căutarea presupusului făptaș. Ulterior, a fost publicată o imagine de pe camerele de supraveghere a unui bărbat despre care se crede că are legătură cu incidentul. Presa locală sugerează că arma crimei a fost descoperită ascunsă într-o stație de autobuz din apropiere, la Placa Gal la Placidia.
Fratele fostului fotbalist din Premier League a fost dat dispărut de miercuri. Un rezident din Dublin, care locuiește în apropierea casei părinților presupusei victime, a declarat că familia este una respectabilă.
”Sunt oameni cu adevărat minunați, la fel ca și fratele său mai mare, care a făcut țara mândră în sportul care l-a făcut atât de cunoscut”, a declarat persoana contactată. În mediul online circulă fotografii șocante care arată un bărbat întins mort pe asfalt după ce a fost împușcat.
Incidentul s-a produs în timp ce orașul Barcelona era în alertă maximă din cauza unei vizite a lui Papa Leon al VI-lea. Din primele investigații, incidentul nu ar avea legătură cu vizita Suveranului Pontif.
Lumea fotbalului a fost zguduită de moartea altor doi fotbaliști în ultima perioadă. Mai întâi, internaționalul kosovar de tineret Fatjon Bunjaku și-a pierdut viața la vârsta de 22 de ani în urma unui accident rutier.
La doar câteva zile a fost anunțat decesul lui Ben Aziz Zagre la vârsta de 27 de ani. Fundașul cu o selecție la naționala statului Burkina Faso a trecut în neființă la aproape un an după ce a fost depistat cu un cancer osos și i-au fost amputate ambele picioare.