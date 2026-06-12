Sport

Un bărbat a fost împușcat mortal la Barcelona! Ar fi fratele unui fost fotbalist din Premier League

O tragedie s-a petrecut la Barcelona, acolo unde o persoană a fost împușcată mortal. Se pare că victima este fratele unui fost jucător din Premier League.
Traian Terzian
12.06.2026 | 23:43
Un barbat a fost impuscat mortal la Barcelona Ar fi fratele unui fost fotbalist din Premier League
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Fratele unui fost fotbalist din Premier League ar fi fost împușcat mortal la Barcelona. Sursă foto: Daily Star
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Lumea fotbalului mondial a primit o veste teribilă, după ce fratele unui fost fotbalist din Premier League ar fi fost împușcat mortal la Barcelona. Deocamdată nu există o confirmare oficială, iar numele victimei nu a fost dat publicității.

Fratele unui fost jucător din Premier League, împușcat mortal la Barcelona

Un bărbat a fost împușcat mortal în plină zi în fața unui sediu al Poliției Naționale din Barcelona. Deși nu există nimic oficial, Daily Star a scris că există temerea că victima ar fi fratele unui fost fotbalist irlandez care a jucat în Premier League.

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Forțele de ordine au fost chemate miercuri dimineață pe Carrer de Balmas, una dintre cele mai importante artere din Barcelona, ​​în urma unor apeluri conform cărora un bărbat a fost ucis într-un atac armat în fața unui sediu al Poliției Naționale.

Un cort criminalistic a fost instalat la fața locului, în timp ce ofițerii au început căutarea presupusului făptaș. Ulterior, a fost publicată o imagine de pe camerele de supraveghere a unui bărbat despre care se crede că are legătură cu incidentul. Presa locală sugerează că arma crimei a fost descoperită ascunsă într-o stație de autobuz din apropiere, la Placa Gal la Placidia.

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Presupusa victimă era dată dispărută

Fratele fostului fotbalist din Premier League a fost dat dispărut de miercuri. Un rezident din Dublin, care locuiește în apropierea casei părinților presupusei victime, a declarat că familia este una respectabilă.

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”Sunt oameni cu adevărat minunați, la fel ca și fratele său mai mare, care a făcut țara mândră în sportul care l-a făcut atât de cunoscut”, a declarat persoana contactată. În mediul online circulă fotografii șocante care arată un bărbat întins mort pe asfalt după ce a fost împușcat.

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Incidentul s-a produs în timp ce orașul Barcelona era în alertă maximă din cauza unei vizite a lui Papa Leon al VI-lea. Din primele investigații, incidentul nu ar avea legătură cu vizita Suveranului Pontif.

Alte două tragedii au lovit fotbalul în ultimele zile

Lumea fotbalului a fost zguduită de moartea altor doi fotbaliști în ultima perioadă. Mai întâi, internaționalul kosovar de tineret Fatjon Bunjaku și-a pierdut viața la vârsta de 22 de ani în urma unui accident rutier.

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La doar câteva zile a fost anunțat decesul lui Ben Aziz Zagre la vârsta de 27 de ani. Fundașul cu o selecție la naționala statului Burkina Faso a trecut în neființă la aproape un an după ce a fost depistat cu un cancer osos și i-au fost amputate ambele picioare.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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