Un bărbat a fost nevoit să-și facă singur ancheta epidemiologică. DSP nu i-a răspuns la telefon

Un bărbat din Galați a aflat că are coronavirus în urma unui test făcut la o unitate medicală din oraş, pe cont propriu.

Mai mult, el a sunat şi la Direcția de Sănătate Publică Galați pentru a informa autoritățile că s-a infectat şi că se va autoizola în aşteptarea unei anchete epidemiologice.

Decizia de a-şi face singur ancheta epidemiologică a venit după ce a aşteptat ore în şir să fie sunat înapoi de un operator.

Bărbatul a povestit incidentul pe Facebook

Bărbatul a povestit pe Facebook că a încercat să respecte procedura stabilită de autorități în cazul persoanelor infectate cu virusul SARS CoV-2. A anunţat autorităţile că este confirmat potiziv pentru noul coronavirus şi s-a autoizolat pentru 14 zile. După mai multe încercări nereușite de a contacta Direcția de Sănătate Publică Galați, un operator i-a răspuns și l-a informat că va fi sunat pentru realizarea anchetei epidemiologice.

Pentru că cele 14 zile de izolare la domiciliu au trecut fără să fie sunat înapoi, gălățeanul a decis să-și facă propria anchetă epidemiologică pentru a-i informa pe cei cu care a intrat în contact că s-a infectat.

Gălăţeanul a făcut public dialogul avut cu DSP Galaţi, care l-a contactat abia după ce el a ieşit din izolare, conform bzi.ro.

„În sfârșit, după ce trece perioada de autoizolare, sună și cei de la DSP:

– Bună ziua! De la DSP sunt.

– Bună ziua! Ce mai doriți acum, că oricum a trecut atâta timp, puteți să mă treceți la vindecați.

– De fapt am sunat pentru ancheta epidemiologică.

– Mulțumesc, mi-am făcut-o singur.

– Cum așa?

– Uite așa, că pe baza voastră…

– Puteți să detaliați?

– Desigur. Când am aflat că sunt pozitiv, am făcut o poză după rezultat și am trimis-o imediat celor cu care am intrat în contact.

Le-am recomandat să aibă grijă pentru că așa cum am luat eu virusul, de nu știu unde, deși m-am protejat, tot așa e posibil să îl fi luat și ei.

Le-am recomandat să meargă să solicite testarea sau să și-o facă, dacă au bani, dacă nu să stea acasă să nu infecteze pe alții”, a spus gălăţeanul în postarea de pe Facebook.

„Am continuat să trag și concluzii, așa că am transmis celor de la DSP următoarele:

În cazul funcționarilor publici, cu care am intrat în contact, acestora li s-a spus că nu e cazul să se testeze, întrucât s-au numărat niște zile, s-au calculat niște distanțe, respectiv dacă s-au apropiat de mine sub 1,5 metri și dacă au stat în preajma mea mai mult de 15 minute… Au fost trimiși la muncă fără nicio testare.

În cazul celorlalți, care nu aveau cui să se plângă și care nu aveau nici bani de testare, le-am spus să fie atenți, să rămână acasă, să se trateze ca și mine”, a mai precizat bărbatul în postarea de pe Facebook.

„Mai aveam ceva de spus, dar funcționarul DSP mi-a comunicat că e foarte bine cum am procedat, mi-a dorit sănătate, după care a afirmat că trebuie să închidă pentru că mai are și alte anchete epidemiologice de făcut”, a mai spus bărbatul în postarea de pe Facebook.

Amintim faptul că, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, în Galaţi de la începutul pandemiei au fost confirmate 7566 de cazuri cu infectare Covid-19.

La 12 noiembrie 2020 au fost confirmate 239 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Incidenţa înregistrată în ultimele 14 zile este de 1,92 cazuri la mia de locuitori.