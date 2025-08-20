News

Un bărbat a fost reținut după ce a furat de la o bază sportivă din Constanța arme de tip airsoft. Valoarea prejudiciului ajunge la 10.000 de lei

Un bărbat de 42 de ani a furat mai multe arme de tip airsoft de la o bază sportivă din Constanța. Oamenii legii l-au reținut pentru 24 de ore.
Claudia Şoiogea
20.08.2025 | 15:13
Bărbatul care a furat arme de tip airsoft de la o bază sportivă din Constanța a fost reținut. Sursa foto: Facebook/ Poliția Română, Radio Constanța

Un bărbat de 42 de ani a furat mai multe arme de tip airsoft, dar și scule electrice dintr-o bază sportivă din Constanța. Oamenii legii au reușit să îl identifice, iar acum a fost reținut. Cum a fost prins, de fapt.

Un bărbat de 42 de ani a furat mai multe arme de tip airsoft dintr-o bază sportivă din Constanța

Un bărbat din Constanța este anchetat pentru furt calificat. Acesta a furat dintr-o bază sportivă trei arme de tip airsoft și mai multe scule electrice. A crezut că va scăpa nepedepsit pentru fapta sa, însă oamenii legii l-au identificat. Bărbatul încerca să vândă unul dintre produsele furate pe Șoseaua Mangaliei, în momentul în care a fost prins.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au declarat că toate armele au fost găsite într-un imobil dezafectat, situat în apropierea bazei sportive de unde au fost sustrase. Acum, bărbatul de 42 de ani este anchetat pentru furt calificat. Valoarea prejudeciului cauzat este estimată la 10.000 de lei.

Potrivit oamenilor legii, totul s-ar fi petrecut la începutul lunii. Atunci, bărbatul a intrat în incinta bazei sportive din Constanța și a decis să fure mai multe obiecte. Printre ele s-au numărat scule electrice, trei arme de tip airsoft, dar și echipamente de măsurat puterea acestora. Zece zile mai târziu, oamenii legii au pus mâna pe el.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore

„În noaptea de 9 spre 10 august, bărbatul ar fi pătruns în incinta unei baze sportive din municipiul Constanţa, de unde ar fi sustras 3 arme de tip airsoft, 2 echipamente de măsurat puterea de tragere a acestora şi mai multe scule electrice aparţinând unui club sportiv de airsoft. Prejudiciul este de aproximativ 10.000 de lei.

În urma investigaţiilor desfăşurate, la scurt timp poliţiştii au identificat, într-un imobil dezafectat, situat în apropiere, armele de tip airsoft sustrase şi mai multe bunuri cu valoare probatorie.”, au anunţat reprezentanţii IPJ Constanţa, citați de news.ro

După ce a fost prins, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Făptașul a fost dus la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța. Astăzi, 20 august, bărbatul va ajunge în fața procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.

