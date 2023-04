Un bărbat a găsit o piatră funerară sub casă și a rămas îngrozit. Ce scria pe ea

Un bărbat a descoperit o piatră funerară sub casa sa atunci când a făcut curățenie sub fundația acesteia. Dacă mulți s-ar fi gândit că acesta va renunța la locuință, sau va fi îngrozit, iată că bărbatul a luat o cu totul altă decizie.

Descoperirea șocantă făcută de un bărbat sub propria casă

În loc să cheme experții în paranormal, bărbatul are în plan să pună piatra funerară la locul ei și să o dea uitării. Și totuși cum s-a petrecut întreaga întâmplare și ce regăsim scris pe această piatră funerară?

Bărbatul a explicat cum a început să efectueze lucrări de reparații și renovare la noua sa casă după ce a observat o acumulare de moloz sub fundațiile acesteia. În momentul în care s-a aventurat pentru prima dată sub proprietate, acesta nu s-a așteptat să facă o asemenea descoperire.

Într-o postare pe Reddit bărbatul le-a explicat celor care îl urmăresc ce se întâmplă acolo. “Am cumpărat recent o casă în Holy Cross, New Orleans. Am găsit asta sub casă… Pe piatra de mormânt scrie: “Alberta R L Perkins. Născută în 1900. A murit în 1978”, a spus bărbatul.

S-ar părea că femeia decedată era Alberta R L L Perkin. Totuși, bărbatul nu înțelege ce caută o piatră funerară sub casa sa, în condițiile în care casa ar fi fost construită în 1890, deci înainte ca femeia respectivă să se nască.

“Casa a fost construită în anii 1890, deci probabil că nu a fost construită peste. Cineva a trebuit să o mute acolo. Ne gândeam că cineva a înlocuit acest marcaj cu un marcaj mai bun și l-a pus pur și simplu aici. Totuși este înfiorător. Nu e ceva ce ai vrea să găsești pe proprietatea ta”, a mai completat el.

Ce a decis să facă bărbatul cu această piatră funerară

Iar de aici, un val de reacții a apărut pe internet. În timp ce unii utilizatori l-au încurajat să dea de urma familiei lui Alberta R L Perkins, alții l-au îndemnat să o arunce astfel încât să nu riște să fie “bântuit pe viață”. Pe de altă parte, în final bărbatul a luat decizia de a lăsa această piatră funerară acolo unde a găsit-o.

Chiar și așa, comentariile primite sunt unele cât se poate de sumbre. Unii se gândesc la scenarii de groază, în timp ce alții chiar cred în posiblitatea ca această casă să fie una bântuită. De asemenea sunt și persoane care iau în calcul alte povești, arată

“Este o piatră funerară foarte superficială. Ești sigur că casa ta nu se află deasupra unui loc de înmormântare în masă pentru săraci? Ar trebui să ai grijă dacă sapi o piscină. Am văzut un film despre asta”, a fost unul dintre comentariile primite.

