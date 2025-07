Un bărbat a scăpat de o tumoră mortală fără operație. Tratamentul revoluționar care a învins una dintre cele mai agresive forme de cancer

Un bărbat a scăpat de o tumoră mortală fără operație. Deși pare imposibil, un tratament revoluționar l-a salvat de la o moarte sigură cauzată de unul dintre cele mai agresive tipuri de cancer.

A scăpat de o tumoră mortală fără operație

Ben Trotman a fost diagnosticat cu glioblastom, una dintre cele mai letale forme de cancer cerebral, în 2022. Această boală nu are un tratament curativ cunoscut, iar tratamentul standard are în componență intervenția chirurgicală clasică, dacă este posibilă, urmată de radioterapie și chimioterapie. Rata medie de supraviețuire este de puțin peste un an, până la un an și jumătate.

Ben a fost dărâmat de vestea primită, la fel și partenera sa de viață, Emily: „A primi acest diagnostic a fost cea mai traumatizantă experiență. Încercam să acceptăm că Ben a trecut de la a fi perfect sănătos la a avea doar câteva luni de trăit”.

Un prieten i-a recomandat lui Ben, la acel moment în vârstă de 40 de ani, să apeleze la Spitalul Național de Neurologie și Neurochirurgie al University College London Hospitals (UCLH). Acolo l-a cunoscut pe Dr. Paul Mulholland, oncolog, l-a recrutat ca prim pacient într-un .

Tratamentul revoluționar care a învins una dintre cele mai agresive forme de cancer

Astfel, Ben a fost primul pacient care a primit ipilimumab, un medicament de imunoterapie, înainte de a fi supus oricărui alt tratament clasic. Abia după a început radio și chimioterapia, potrivit .

„Elementul crucial al acestui studiu este ca pacienții să aibă sistemul imunitar stimulat de medicament înainte de orice alt tratament, când sunt încă suficient de sănătoși pentru a tolera imunoterapia”, a explicat dr. Mulholland într-un comunicat.

După aproximativ trei ani, Ben Trotman nu mai are nicio urmă de tumoră cerebrală. Toate scanările sunt curate, iar acesta, acum în vârstă de 43 de ani, este perfect sănătos. S-a căsătorit cu Emily și în urmă cu doar câteva luni au devenit părinții unei fetițe pe care au numit-o Mabel.

Medicul oncolog susține că pentru ca tratamentul să fie din ce în ce mai sigur. Tom a spus că speră ca povestea sa să convingă tot mai mulți oameni să participe la următorul studiu. Pentru acest lucru, însă, este nevoie de fonduri.

Studiul clinic ce poate salva milioane de vieți

Sora unei femei diagnosticare cu glioblastom, care din păcate a murit, s-a oferit să susțină finanțarea acestui studiu printr-o strângere de fonduri. A reușit să adune peste un milion de euro deja și speră să reușească mai mult pentru ca studiul să ducă la un tratament salvator.

„Sora mea iubită, Margaret, a fost îngrozită să afle că nu s-au făcut progrese semnificative în tratarea cancerului cerebral de decenii întregi. Acesta a fost ultimul ei demers și misiunea pe care eu am continuat-o în memoria ei. Sunt profund recunoscătoare tuturor celor care au cunoscut-o și au respectat-o pe Margaret și care au contribuit la lansarea noului studiu clinic, denumit Studiul Margaret”, a explicat Dame Siobhain McDonagh, membră a Parlamentului Regatului Unit, care și-a pierdut sora din cauza glioblastomului în 2023.

Medicul Mulholland și-a adus aminte de Margaret, mulțumindu-i atât ei, cât și surorii sale pentru eforturile depuse:

„Sunt extrem de recunoscător atât ei, cât și lui Siobhain, pentru campaniile și eforturile de strângere de fonduri care au făcut posibil acest nou studiu clinic pentru pacienții cu această formă extrem de agresivă de cancer cerebral”.