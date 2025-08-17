Un bărbat a trăit timp de 8 ani cu un cuțit înfipt în piept. Medicii au rămas șocați când a ajuns la spital

S-a plâns de o secreție asemănătoare puroiului și a descopeit că a trăit timp de 8 ani cu un cuțit înfipt în piept. Un bărbat i-a făcut pe medici să rămână șocați de ce au găsit. Când a ajuns la spital toată lumea a fost contrariată.

Un bărbat a trăit timp de 8 ani cu un cuțit înfipt în piept

Cazul nemaipomenit al unei persoane din Tanzania face înconjurul lumii. Un bărbat în vârstă de 44 de ani a avut vreme de 8 ani un înfipt în piept. Doctorii au fost uimiți când i-au făcut analizele atunci când a ajuns la o unitate medicală.

Pacientul a dezvăluit că o perioadă destul de lungă a avut dureri de sfârc. Cu toate acestea, nu a raportat dureri în piept sau dificultăți de respirație. Acesta nu a făcut febră și nici nu a tușit, toate semnele vitale fiind normale.

Pentru că nu avea niciun simptom cadrele medicale au fost extrem de nedumerite. Medicii au încercat să afle cauza și au făcut o descoperire șocantă. În urma unor investigații amănunțite au aflat ce avea, de fapt, acesta.

Totul a ieșit la iveală datorită unei radiografii toracice. Aceasta a arătat faptul că pacientul de 44 de ani avea o lamă mare de cuțit înfiptă în piept, conform . Din fericire, cuțitul care fusese înfipt în omoplatul drept a evitat în mod miraculos orice organ major.

Cum a ajuns cuțitul în pieptul bărbatului

Medicii au descoperit prin intermediul investigațiilor că bărbatul a trăit 8 ani cu un cuțit înfipt în piept. În urma unei discuții specialiștii au aflat că pacientul a avut parte de un incident în urmă cu aproape un deceniu.

Bărbatul a povestit că a fost tăiat pe față, spate, piept și stomac în timpul unei „altercații violente”. A primit tratament la acea vreme, însă niciun medic nu i-a transmis că în organism avea intrată lama unui cuțit.

Așa se face că o perioadă destul de lungă nu a simțit că este ceva în neregulă. Chirurgii de la Spitalul Național Muhimbili din Tanzania nu au stat pe gânduri și l-au trimis direct în sala de operație pe bărbatul de 44 de ani.

I-au extras cu mare grijă lama în timpul intervenției chirurgicale. Au drenat puroiul care ieșea din sân din cauza țesutului mort din organism. Pacientul și-a revenit destul de repede, după ce a stat internat 24 de ore la terapie intensivă.

Cazuri similare cu cel al pacientului cu cuțit în piept

Ulterior, pacientul a fost mutat în salon. Bărbatul care a trăit 8 ani cu un cuțit în piept nu a avut nevoie de multe zile de spitalizare. care i-au monitorizat starea au transmis că nu a necesitat alte intervenții chirurgicale.

Cazul uluitor a fost relatat de revista medicală Journal of Surgical Case Reports. În paginile acesteia sunt scrise diferite întâmplări din viața oamenilor, conținutul fiind dedicat creșterii gradului de conștientizare și încurajării cercetării medicale.

Din păcate, pacientul cu cuțit în piept nu reprezintă o întâmplare singulară. De-a lungul anilor cadrele medicale au fost martore la numeroase incidente neplăcute. Unul dintre acestea are legătură cu un pacient din Vietnam, care a ajuns la spital cu un țipar în anus.

Momentan, nu se știe cum a ajuns peștele în organismul indianului de 31 de ani. Radiografia a arătat faptul că acesta era lung de 66 de centimetri și începuse să roadă tractul digestiv. În anusul bărbatului a mai fost descoperită și o lămâie.

Legat de acest caz uimitor chirurgii au fost forțați să taie abdomenul pacientului pentru a scoate țiparul cu forcepsul. Ulterior, au eliminat lămâia prin anus și au cusut gaura din intestin lăsată de țipar. Medicii spun că ar fi murit fără tratament.

Reprezentanții unității medicale au declarat că bărbatul va trebui să trăiască toată viața cu saci de ileostomie. Acest sac reprezintă un tip de pungă colectoare care este plasată peste stoma pentru a colecta resturile fecale.

De ce oamenii ajung la spital cu diverse obiecte în organism

Un psihiatru criminalistic, Marty Sindhian, a dezvăluit care sunt motivele pentru care oamenii ajung la spital în situații șocante. Acesta a adunat mai multe cazuri surprinzătoare în cartea sa, intitulată „Stuck Up!”. În paginile sale prezintă aproape 100 de radiografii bizare.

Cei care au intrat pe mâinile doctorilor au acuzat dureri după ce au înghițit casete, foarfece sau alte dispozitive. Unii dintre ei și-au introdus singuri în organism astfel de lucruri din curiozitate sau pentru a-și induce o plăcere sexuală.

„Tinerii ar pune orice în gura lor. De multe ori, aceste obiecte sunt înghiţite pentru a fi ascunse. Însă mai există cazurile când puşcăriaşii le înghit pentru a ajunge la spital”, susține psihiatrul, conform The Huffington Post, citat de .