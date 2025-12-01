Un bărbat arestat în dosarul lui Horațiu Potra și Călin Georgescu a amenințat o femeie cu moartea. Aceasta a solicitat ordin de protecție

ADVERTISEMENT

Mercenarul Horaţiu Potra a fost arestat preventiv pe 21 noiembrie, pentru 30 de zile, printr-o decizie a Curții de Apel Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive. Extrădat din Dubai, Potra a fost adus, pe 24 noiembrie, la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Femeia a spus că Goloșoiu a agresat-o fizic în trecut

El a fost audiat de către procurori într-un alt dosar, în care este acuzat de evaziune fiscală şi spălarea banilor, după ce nu ar fi plătit taxe pentru banii obţinuţi în timpul unor misiuni în Congo. În iulie, procurorii au pus sechestru asigurător pe bunuri în valoare de 24 milioane de lei – aproape 30 de kilograme de aur, un imobil din Bucureşti şi 11 imobile şi apartamente din Sibiu.

În primul dosar, în care este cercetat și Călin Georgescu, pentru 30 de zile, începând cu data de 28 februarie 2025 până la data de 29 martie 2025. Printre acestea se numără și Mihail Alex Goloșoiu, care este cercetat penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

Mihail Alex Goloșoiu, care este un cunoscut al fiului lui Horațiu Potra, Dorin, a mai avut probleme cu justiția. Numele său figurează într-un dosar înregistrat pe 11 septembrie 2023, la Judecătoria Sibiu, în care o femeie, B.M.R., a solicitat emiterea unui ordin de protecție împotriva sa, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată.

În motivare, femeia a arătat că, în data de 9.09.2023, în jurul orei 23:30, Mihail Alex Goloșoiu s-a deplasat în fața imobilului unde locuiește aceasta, a apelat-o telefonic şi i-a adresat amenințări cu acte de violență şi cu moartea, creându-i o puternică stare de temere. De asemenea, reclamanta a arătat faptul că, în trecut, Goloșoiu a agresat-o fizic.

Ea și-a retras cererea privind emiterea ordinului de protecție

La termenul de judecată din 13.09.2023, femeia a formulat verbal cerere de renunțare la judecată, instanța rămânând în pronunțare asupra cererii reclamantei. Analizând cererea de renunțare la judecată formulată de reclamantă, instanța a expus că reclamanta a învederat faptul că dorește să își retragă cererea privind emiterea ordinului de protecție.

În drept, reclamantul poate să renunțe oricând la judecată, în tot sau în parte, fie verbal în şedinţa de judecată, fie prin cerere scrisă. Având în vedere manifestarea expresă de voință a reclamantei, exprimată verbal în şedinţa de judecată, instanța a menționat că va lua act de renunțarea acesteia la judecarea cererii având ca obiect emiterea unui ordin de protecție, împotriva pârâtului Mihail Alex Goloșoiu.

La primul termen din dosar, instanța îi solicitase reclamantei să arate dacă își însușește cererea promovată de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu, precum și măsurile solicitate a fi luate pe calea procedurii judiciare privind emiterea ordinului de protecție. Reclamanta a arătat, însă, că dorește să își retragă . Întrebată fiind de către instanță dacă înțelege să renunțe la această cerere, reclamanta a răspuns în sens afirmativ, cu da.

Mihail Alex Goloșoiu a fost amendat de Poliție de mai multe ori

Instanța a pus în discuție cererea de renunțare formulată anterior de către partea reclamantă, sens în care a acordat cuvântul reprezentanților părților și reprezentantului Ministerului Justiției, pentru a-și exprima fiecare poziția procesuală față de cererea antemenționată. Reprezentanta pârâtului a solicitat instanței să admită cererea prin care reclamata nu mai insistă în emiterea ordinului de protecție.

Reprezentantul Ministerului Justiției, la rândul său, având cuvântul, a arătat că instanța urmează să ia act de poziția reclamantei de a-și retrage cererea formulată prin intermediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, această soluție fiind pronunțată pe 13 septembrie 2023. Mihail Alex Goloșoiu a mai avut probleme cu legea, atunci când a fost dat în judecată de Primăria Sighișoara.

În dosarul consultat de FANATIK, înregistrat pe 28 iulie 2022 la Judecătoria Sighișoara, Primăria a solicitat ca mai multe amenzi contravenționale primite de Goloșoiu de la Poliția Mediaș, IPJ Cluj, Poliţia Locală Sighişoara și Poliţia Locală Târgu Mureş, în valoare de 4.100 lei, să fie înlocuite cu 269 ore muncă în folosul comunităţii la Municipiul Sighișoara, la curăţarea şanţurilor. Cererea Primăriei a fost admisă pe 14 decembrie 2022.