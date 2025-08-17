Un bărbat care făcea bodyboard în vacanță a trecut printr-un adevărat calvar. A fost declarat mort pentru 3 minute

Vara este perioada ideală pentru a explora noi locuri și activități, însă pentru un sezonul estival a fost la un pas să se termine prost. Acesta făcea bodyboard în vacanță, alături de mai mulți prieteni, când a trecut printr-un adevărat calvar. A fost declarat mort pentru 3 minute.

Un bărbat care făcea bodyboard în vacanță a trecut printr-un calvar

Ansel Van Horn, în vârstă de 55 de ani, are o experiență neplăcută, care l-a marcat profund. Bărbatul se bucura de bodyboard în concediu când a avut parte de un eveniment traumatizant, care putea să se încheie tragic.

Turistul se afla în Purto Vallarta, Mexic, cu familia și cu prietenii, relatează . A dorit să încerce o activitate interesantă, însă nu se aștepta să fie lovit din plin. Un val l-a făcut să se răstoarne de pe placa pe care se afla.

Bărbatul își amintește că a căzut cu capul în jos, auzind un pocnet neașteptat. A aterizat pe fundul oceanului în numai câteva secunde, dar când a vrut să iasă la suprafață a realizat că nu poate să facă acest proces simplu.

Și-a dat seama că a paralizat, moment în care a încercat să-și țină respirația cât mai mult. Ansel Van Horn a înghițit destul de multă apă, iar în cele din urmă a leșinat. Ulterior, a aflat că prietenii l-au scos din ocean.

Amicii au fost cei care l-au resuscitat o perioadă destul de lungă până la venirea doctorilor. La scurt timp după ce a căzut de pe placa de bodyboard inima i s-a oprit. Cadrele medicale susțin că timp de 3 minute . Mai târziu, a fost dus de urgență la spital.

Cu ce probleme s-a ales bărbatul care făcea bodyboard

Ansel Van Horn a fost operat imediat ce a ajuns la o unitate medicală din Mexic. Doctorii au descoperit că bărbatul de 55 de ani își rupsese gâtul. De asemenea, au observat că își zdrobise mai multe vertebre de la coloană.

Operația suferită a fost necesară pentru a elibera presiunea asupra măduvei spinării. În plus, cadrele medicale i-au îndepărtat osul șoldului pentru a înlocui vertebra C4. Alte două vertebre i-au fost zdrobite în urma căzăturii de pe placă.

La două zile de la intervenția chirurgicală, care a costat 28.000 de lire sterline, a fost transferat la un spital din orașul natal. A stat internat timp de 3 luni, perioadă în care a învățat să respire din nou singur și să-și recapete mobilitatea. Medicii i-au dat 2% șanse de recuperare în cazul mersului.

A făcut numeroase sesiuni de kinetoterapie și nu a renunțat nicio secundă. Bărbatul și-a dat seama că totul depinde de ambiția pe care o are. Un an și jumătate mai târziu de la evenimentul tragic a reușit să se deplaseze fără ajutor.

Dezvăluirile bărbatului după experiența din vacanță

„A fost literalmente primul val. M-a lovit și m-a răsturnat pe spate. Am aterizat în cap și am auzit un pocnet. Eram cu fața în jos în apă și am încercat să mă ridic, dar nu am putut. Mi-am dat seama că mi-am rupt gâtul și am fost paralizat.

Totul a intrat în mișcare lentă. M-am gândit «Trebuie să-mi țin respirația până când vine unul dintre prietenii mei și mă scoate»”, a povestit bărbatul care a căzut de pe placă, în timp ce se afla în concediu, mai arată sursa menționată.

Ansel nu a renunțat și a luptat pentru viața sa, deși se afla la o adâncime de 1,2 metri. Unul dintre prietenii care l-a scos din ocean i-a mărturisit că avea ochii foarte albaștri și că fața îi era gri. Știa că se află aproape de moarte.

Din fericire, a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale și s-a recuperat. A dorit să meargă din nou singur pentru a o putea conduce pe una dintre fiicele sale la altar. Privind în urmă Ansel spune că i-au trebuit aproape 2 ani ca să nu mai depindă de ajutorul venit de la soția sa.