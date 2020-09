Un bărbat diagnosticat cu COVID-19 a sunat în zadar la DSP de 69 de ori. Ce măsuri a luat pentru a-și proteja soția și cei doi copii

Deși Direcția de Sănătate Publică (DSP) a pus la dispoziția bolnavilor de COVID-19 o sumedenie de numere de telefon și promite să le sară în ajutor cât mai repede cu putință, în realitate nimeni nu pare preocupat de soarta acestor oameni. Sau cel puțin așa s-a întâmplat în cazul unui bărbat de 37 de ani din Ilfov care, în ciuda faptului că a fost testat pozitiv, încearcă în zadar să ia legătura cu un specialist.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

UPDATE: Între timp, tânărul a fost contactat de o asistentă de la DSP Ilfov, care i-a transmis să revină cu un nou apel dacă se întâmplă ca soția sau cei doi copii să acuze simptome. Asta deși pe tot parcursul zilei de miercuri nu i-a răspuns nimeni la telefon.

„Nu m-a întrebat nimic despre persoanele cu care am luat contact, nici dacă am loc în care să mă izolez, doar să mă prezint peste două săptămâni la ei cu mască, mănuși, pix și buletin ca să îmi dea o hârtie. I-am zis că la telefoanele publice nu răspunde nimeni după 70 de apelări. Concluzia ei: se mai întâmplă. Suntem foarte aglomerați, mai insistați”, a relatat bărbatul conversația cu asistenta de la DSP.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ȘTIREA INIȚIALĂ: Încă de miercuri, când clinica privată la care a mers de bună voie pentru a afla dacă este infectat i-a confirmat bănuielile, acesta a efectuat nu mai puțin de 69 de apeluri, în speranța că cineva, oricine, îi va spune cum să procedeze.

Cum nu s-a întâmplat așa, s-a văzut nevoit să recurgă la o măsură radicală pentru a-și proteja familia. Potrivit spuselor sale, s-a izolat într-o cameră a apartamentului în care locuiește alături de soție și cei doi copii și așteaptă un semn din partea DSP Ilfov.

ADVERTISEMENT

A sunat de zeci de ori la DSP, dar nimeni nu i-a răspuns, deși este infectat cu coronavirus

„Nu știu ce să fac, dacă trebuie să mă internez, ce tratament să iau, nu știu ce ar trebui să fac mai departe. Sunt răspunsuri pe care de la DSP ar trebui să le obțin, nu? Doar că am sunat și ieri, și azi, și nimic”, a declarat bărbatul, sub protecția anonimatului, într-un interviu acordat pentru Libertatea.

Cât despre evoluția bolii, totul a început cu simptome ușoare (durere în gât și tuse), pe care tânărul mărturisește că nu le-a luat în seamă, ca mai apoi situația să se înrăutățească. Între timp și-a pierdut gustul și a avut episoade cu febră foarte mare, motiv pentru care a luat decizia să se izoleze de restul familiei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„De când m-am testat stau închis într-o cameră de apartament”

„Poate am băut apă rece, nu am dat importanță, mai ales că luni mi-a trecut, m-am simțit bine. De când m-am testat stau închis într-o cameră din apartament, ca să evit pe cât posibil să intru în contact cu soția mea și cu copiii.

Copiii mei au 6 și 9 ani. Nu răspunde nimeni (n.r. la DSP Ilfov), iar cineva ar trebui să vină să facă o anchetă epidemiologică. Eu locuiesc cu familia, am doi copii minori.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

M-am izolat cât am putut, dar până am avut primele simptome, am intrat în contact cu ei. Se pot infecta și ei. Asta dacă nu sunt deja infectați”, a mai spus bărbatul pentru sursa citată.

Nu este singurul bolnav de COVID care a reclamat de-a lungul celor 6 luni scurse de la declanșarea epidemiei că nimeni nu răspunde la numerele de telefon afișate pe site-ul DSP. Zeci de oameni din toate județele afectate s-au plâns că așteaptă zile întregi ca apelurile să le fie preluate.