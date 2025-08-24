News

Un bărbat din Alba a fost găsit mort în fața blocului. Ce au aflat polițiștii când au descoperit cadavrul

Un bărbat din județul Alba a fost găsit mort, în această dimineață, în fața blocului în care locuia. Ce au descoperit oamenii legii?
24.08.2025 | 10:07
Un barbat din Alba a fost gasit mort in fata blocului Ce au aflat politistii cand au descoperit cadavrul
Bărbat găsit mort în fața blocului, în județul Alba. Foto: Google Street View (strada unde a avut loc tragedia)

Scene șocantă duminică, 24 august 2025, dimineața. Un bărbat a fost găsit mort în fața blocului în care locuia, în orașul Aiud din județul Alba.

Bărbat găsit mort de polițiști în fața blocului unde locuia. Comunitatea din Aiud, îndurerată

Polițiștii au fost alertați după ce un bărbat în vârstă de 65 de ani a fost găsit fără viață în fața imobilului unde avea domiciliul, pe strada Gheorghe Doja, notează ziarul local Unirea. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județeană Alba, din primele verificări reiese că tragedia s-a întâmplat, de fapt, în toiul nopții. Mai precis, individul ar fi căzut de la etajul al doilea al apartamentului în care trăia, iar impactul se pare că i-a fost fatal. Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru vârstnic.

Reprezentanții Poliției Alba completează cu faptul că nu există, cel puțin până la această oră, suspiciuni cu privire la decesul bărbatului. Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei exacte a morții. Deși anchetatorii exclud, deocamdată, alte ipoteze, a fost deschis dosar sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă, o procedură standard în astfel de cazuri.

Nu se știe cum a căzut bătrânul de la etajul 2

Vecinii s-au arătat îngroziți când au aflat despre nenorocirea care s-a abătut în cartierul lor liniștit. Nu este foarte clar cum a căzut bătrânul de la etajul doi, mulți suspectând faptul că s-ar fi aruncat intenționat, alții crezând că doar s-a dezechilibrat, aplecându-se prea mult.

În orice caz, oamenii legii continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs acest incident. Cu siguranță rezultatele necropsiei vor aduce lămuriri suplimentare în acest caz. Pentru comunitatea din Aiud și familia bărbatului, însă, ziua de duminică a devenit una tristă, marcată de durerea pierderii vieții acestuia.

Tragedia din Aiud naște câteva semne de întrebare despre cum au loc astfel de situații, dacă nu vorbim de sinucidere, dar și cine se preocupă realmente de starea de sănătate a vârstnicilor, mai ales cei care locuiesc singuri.

