Un bărbat din Bistrița a aruncat benzină în camera unde se aflau soția și cei 3 copii, după care a dat foc. Cum s-a încheiat incidentul

Un bărbat din Bistrița – Năsăud a comis un gest care poate avea urmări tragice: și-a închis soția și pe cei 3 copii în camera locuinței, a aruncat benzină, apoi a dat foc. Cum s-a încheiat acest cutremurător eveniment.

Din informațiile oferite de presa locală din nordul țării, aflăm că incidentul s-a produs luni, 5 august, în localitatea Nepos, județul Bistrița – Năsăud. Se pare că, pe fondul unor neînțelegeri familiale, în care erau soția sa și cei trei copii.

Imediat după ce a stropit cu lichidul inflamabil, individul a dat foc încăperii. În urma incidentului, femeia, bărbatul și unul dintre copii au suferit arsuri corporale de diferite niveluri.

Dată fiind situația extrem de gravă, în zonă au intervenit rapid mai multe echipaje de pompieri. Au fost chemate în asistență medicală și două elicoptere aparținând celor de la SMURD.

”Din primele verificări rezultă că, pe fondul unui conflict spontan (neînţelegeri cu soţia), un bărbat, de 42 de ani, ar fi aruncat cu benzină în interiorul încăperii unde se aflau soţia şi cei 3 copii, după care ar fi dat foc.

Soţia, bărbatul şi unul dintre copiii care se aflau în încăpere au suferit arsuri, fiind investigați de către echipajele medicale”, informează cei de la IPJ Bistrița-Năsăud, conform .

Mama celor 3 copii, în stare extrem de gravă la spital. S-a ales cu arsuri și fetița de 7 ani

Într-o reacție pentru , șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Feldru, Simion Scridon, a declarat că mama celor 3 copii este în stare foarte gravă. .

Unul dintre copii, o fetiță de 7 ani, a suferit arsuri la picioare şi va fi transferată cu elicopterul SMURD la o clinică de specialitate. ”Soția am înțeles că e undeva la 90% cu arsuri şi chiar şi el are arsuri, nu ştiu în ce proporţie, şi are şi căile respiratorii afectate.

La fetiță am înțeles că undeva pe picioare (n.r. a suferit arsuri), a fost transferată la Bistrița şi de acolo urmează să fie transferată cu elicopterul la Brașov. Băiatul de 11 ani am înțeles că a sunat la 112″, a precizat şeful SVSU Feldru.

Și tatăl criminal s-a ales cu arsuri în urma gestului extrem. În acest caz a fost sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița – Năsăud, pentru violenţă în familie, raportat la tentativa de omor calificat. Ceilalți copii ai familiei, doi băieți de 11 și 3 ani, au scăpat ca prin minune din incendiul provocat de tatăl lor.