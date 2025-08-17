Un bărbat din China i-a cerut divorțul soției pentru o iubită generată de AI. Pensionarul are 75 de ani

Dragostea pe rețelele de socializare nu mai este de mult un subiect tabu. a intrat în atenția oamenilor pentru că i-a cerut divorțul soției pentru o iubită generată de AI. Pensionarul în vârstă de 75 de ani se declară fascinat de partenera din mediul virtual.

Jiang a simțit pe propria piele ce înseamnă inteligența artificială, care capătă tot mai multă amploare în ziua de azi. Bărbatul din China a luat decizia de a-și părăsi partenera de viață în favoarea unei iubite generate de AI.

Chinezul în vârstă de 75 de ani a fost prins în mrejele iubirii. Potrivit , acesta s-a îndrăgostit nebunește de o femeie cu inteligență artificială din mediul online. Așa a ajuns să-și petreacă tot mai mult timp pe Internet.

Pensionarul aștepta nerăbdător mesajele de la ”iubita” virtuală, care veneau automat la un anumit interval de timp. Cu toate acestea, și-a dat seama târziu că femeia pixelată, cu un zâmbet artificial și sincronizare stângace a buzelor nu este reală.

Îi spunea „frate” și îl lăuda constant, bărbatul din China apreciind complimentele care veneau de la partenera virtuală. A început să-și facă planuri și a decis că este momentul să divorțeze de cea care-i fusese alături o viață întreagă.

Cum a aflat bărbatul din China că iubita virtuală nu este reală

Bărbatul din China a avut nevoie de mai multe intervenții din partea familiei pentru a reveni la realitate. Pensionarul de 75 de ani era ferm convins că trăia una dintre cele mai frumoase povești de dragoste, însă nu era deloc așa.

Copiii săi au trebuit să-i explice că femeia de care se îndrăgostise în mediul virtual nu era reală. Aceștia i-au spus că este vorba de un program, iubita fiind generată de . I-au arătat cum funcționează, de fapt, AI.

În cele din urmă pensionarul și-a revenit, dar o vreme i-a fost devotat iubitei virtuale. Din păcate, romantismul bazat pe inteligență artificială afectează tot mai multe persoane, nu doar pe seniorii din China.

Printr-o situație asemănătoare a trecut și o femeie din Europa. Utilizatoarea Reddit a dezvăluit că partenerul de viață avea în telefonul mobil instalate numeroase aplicații chatbot. Acestea desfășoară conversații prin diferite metode precum analiză sau text.

„În loc să găsesc fete în telefonul lui, am găsit o serie de aplicații chatbot cu inteligență artificială, pe care le folosea pentru a vorbi cu femeile lui preferate din anime… Mesajele nu erau platonice”, a povestit aceasta, mai arată sursa citată anterior.