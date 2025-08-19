Un bărbat din Cluj este cercetat pentru o pagubă de 270.000 de lei. A furat un telefon de pe care a făcut transferuri bancare

Oamenii legii au transmis că un este urmărit penal pentru o faptă săvârșită în urmă cu mai multă vreme. Acesta este cercetat pentru o pagubă de 270.000 de lei, după ce a furat un telefon de pe care a făcut transferuri către mai multe conturi bancare.

Bărbat din Cluj, cercetat pentru o pagubă de 270.000 de lei, după ce a furat un telefon

Un cetățean din Cluj-Napoca s-a ales cu dosar penal după ce Fapta s-a petrecut în urmă cu un an și jumătate. Infracțiunea s-a produs într-un centru comercial din oraș, prejudiciul ridicându-se la valoarea de 270.000 de lei.

Anchetatorii au aflat că bărbatul a sustras dispozitivul și a făcut mai multe operațiuni. S-a folosit de aplicația bancară pentru a efectua 68 de operații financiare. Acesta au constat în retrageri de bani, plăți și transferuri.

„În data de 25.03.2024, în jurul orei 01:10 (pe timp de noapte), în timp ce se afla în incinta Centrului Comercial Sora din mun.Cluj-Napoса, str.21 Decembrie 1989, nr.5, jud. Cluj, inculpatul F.D.G. a sustras telefonul mobil al persoanei vătămate I.E.M., cauzând un prejudiciu în valoare de 700 lei (nerecuperat).

Ulterior, în cursul zilelor de 25.03.2024 şi 26.03.2024, în 82 de rânduri, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a accesat fără drept telefonul mobil al persoanei vătămate, aplicaţiile bancare instalate pe telefon şi conturile bancare aparţinând persoanei vătămate, fără consimţământul acesteia, şi a efectuat un număr de 68 de operaţiuni financiare din conturile bancare ale persoanei vătămate”, a transmis Parchetul Tribunalului Cluj, relatează .

Control judiciar pentru hoțul din Cluj

În momentul de față oamenii legii au anunțat că bărbatul din Cluj a fost prins. Pe numele său s-a deschis un dosar. Hoțul este urmărit penal penrru efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată.

De asemenea, acesta este cercetat pentru acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată. În dosar mai apare și infracțiunea de furt calificat. Așa se face că cetățeanul a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

În aceeași notă, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj a anunțat că prejudiul nu a fost recuperat în totalitate. Din suma de 269.948,68 lei oamenii legii au reușit să găsească doar 127.926 lei.