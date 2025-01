Un bărbat din Olt, aproape de moarte de la o zgârietură de pisică. Cum a fost posibil

Mai exact, bărbatul care locuiește la sat s-a trezit că e în stare gravă după ce a fost zgâriat de pisica sa. Medicii spun că foarte rar au văzut așa ceva și nu știu dacă îi vor salva mâna, chiar dacă i-au salvat viața. Ce s-a întâmplat, de fapt? Bărbatul s-a ales cu un streptococ ucigaș după o simplă zgârietură.

Un bărbat din Olt, aproape de moarte de la o zgârietură de pisică

”Pisica a fugit în casă. Am luat-o pe mâini să o scot din casă și, când am aruncat-o, s-a agățat cu gheara. Dimineața am început să am mâncărimi acolo. M-am scărpinat, în câteva ore se inflamase.

Cu timpul a început și mai mult, și mai mult. Am crezut că nu e așa de grav. Mâncărimi, după aceea nu am mai avut mâncărimi. Am crezut că o să umfle și o să dea înapoi”, a povestit bărbatul, conform

. ”A fost preluat de către medicul Infecționist, cu diagnosticul de sindrom febril accentuat, asta se întâmpla pe la ora prânzului, după care, noaptea, pe la ora 2,00, am fost solicitat să văd pacientul. În momentul când l-am văzut, efectiv nu știam de unde să încep. Era cu o stare generală alterată foarte-foarte rău”, a explicat medicul Florin Popa.

, un tip de cangrenă și o patologie care deseori e fatală. ”Am intrat cu el în sală, am incizat și am scos toate fasciile, toată mâna este tăiată de sus până jos, și pe față și pe dos, mai pe înțelesul tuturor. S-a drenat”, a explicat medicul.

Analizele de laborator au arătat clar că exista în țesut temutul streptococ. A fost imediat pus pe masa de operație, cu riscul să moară oricând la 46 de ani. După care au urmat mai multe operații. Se pare că bărbatul va mai sta în spital cel puțin o lună și va mai fi operat de mai multe ori.

Bărbatul spune că și-a dat seama că ceva e în neregulă când a început să aibă frisoane. ”Nopțile erau insuportabile, frisoane, mă puneam pe jos”, povestește bărbatul. Medicul mărturisește că a mai întâlnit doar trei astfel de cazuri în carieră, dintre care doi pacienți au murit.

Bărbatul scăpa de orice grijă dacă spăla rana și fugea la UPU

Paradoxal, pisica nu este vinovată de întreaga ”dramă”, care putea fi ușor evitată dacă individul respecta niște norme minime de igienă. În primul rând trebuia să spele rana cu apă și săpun, după care trebuia să se ducă la urgență, mai ales că rana a fost destul de serioasă.

În mod evident, pisica nu era nici vaccinată, nici deparazitată, cum se întâmplă mai mereu cu pisicile de la țară. Medicii spun acum că nu mai contează cine e vinovat, important e ca bărbatul să se facă bine. Ar mai fi programată o ultimă operație, după care urmează o operație de jumătate de an.

”La momentul actual pacientul este echilibrat hemodinamic, cu evoluție locală favorabilă, urmează să se intervină chirurgical pentru a închide tranșele de incizii și acoperirea cu grefe de piele. Perioada de spitalizare, dacă toate lucrurile merg cum trebuie, va fi de aproximativ zece zile din momentul în care va fi operat și perioada de recuperare de aproximativ 3-6 luni”, a precizat medicul chirurg plastician care se ocuăă de acest caz.

”Ce a fost mai greu? Primele trei zile, când nu știam dacă va trăi sau nu. Suportul ATI-ului a fost foarte important. Numai o muncă de echipă anestezist-plastician a făcut ca acest pacient să trăiască și să îi fie salvată mâna.

Mâine se va reinterveni chirurgical. Ar putea să fie ultimele intervenții. Astăzi îl transfuzăm, îl pregătim, facem o reechilibrare completă, și mâine, dacă prind toate grefele, ar trebui să fie o ultimă intervenție chirugicală”, a completat medicul Popa.