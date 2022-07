Un bărbat din Satu Mare s-a filmat în timp ce-și bate copiii de 1 și 2 anișori. Explicații uluitoare pentru acest gest

Joi, 30 iunie, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale s-au sesizat, din oficiu, cu privire la faptul că un bărbat dintr-o localitate din Satu Mare și-ar fi agresat fizic copiii minori.

Un tată din Satu Mare și-a bătut cu cruzime copilașii de 1 și 2 ani. Explicații uluitoare date de agresor: spune că își salva iubita

Ulterior, în au apărut date de-a dreptul terifiante despre acest caz. Părintele, la rândul său foarte tânăr, doar 22 de ani, s-a și filmat în timp ce își agresează copiii. Apoi, el a trimis imaginile mamei acestora.

Micuții loviți de tată, o fetiţă în vârstă de 7 luni şi un băieţel de 1 an şi 7 luni, au ajuns în grija unui asistent maternal.

La o zi distanță de la evenimentul grav din nordul țării, bărbatul acuzat de agresiune și-a explicat gestul.

Bărbatul spune că a fost o măsură disperată prin care a vrut să o scoată pe mama minorilor din mâinile unor proxeneți albanezi, scrie .

”Prietena mea a fost la muncă în Anglia, nu a mers şi au dat-o afară. Avea o prietenă în Anglia şi aceasta a sărit în ajutorul ei, dar de fapt a dus-o la produs şi a fost obligată de albanezi să face chestia asta.

Ea nu a putut să-mi zică asta pentru că tot timpul era cineva lângă ea şi noi am stabilit că, în caz de probleme, dacă le fac ceva copiilor vine acasă. Aşa că am apelat la metoda asta şi am descoperit că este ţinută cu forţa acolo”, susține bărbatul care și-a agresat copiii, conform sursei citate.

Tatăl agresor din Satu Mare, reținut de Poliție

Tatăl de 22 de ani, originar din localitatea Supuru de Jos, județul Satu Mare, a fost reținut, joi, pentru 24 de ore și s-a ales cu .

Individul este încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare. El va fi prezentat instanței, în vederea luării unei măsuri legale, cel mai probabil 30 de zile de arest.