Un bărbat din Sibiu a dat în judecată Meta pentru că i-a închis contul de WhatsApp. Ce a decis tribunalul

Un bărbat din Sibiu a dat în judecată Meta pentru că i-a închis contul de WhatsApp. Tribunalul român a luat o decizie surprinzătoare față de compania ce deține aplicația de mesagerie din Irlanda.

Un bărbat din Sibiu a dat în judecată Meta pentru că i-a închis contul de WhatsApp

Totul a început în 2021, când bărbatul de 55 de ani din Sibiu și-a închis contul de WhatsApp. Se întâmpla la circa șapte ani de la cumpărarea aplicației de către Facebook. Ulterior, și Facebook a devenit Meta. Românul a declarat că nu a fost de acord cu politicile impuse de Meta după această tranzacție, astfel că a decis să renunțe la cont. Nu mică i-a fost mirarea atunci când a observat că datele lui încă pot fi vizualizate de persoanele care îl au în contacte.

„În 2021, WhatsApp și-a schimbat politica de confidențialitate și a preluat clauzele Facebook. Eu nu sunt de acord cu aceste clauze, pe care le-am citit, și am cerut să îmi fie șters contul. Doar că, ulterior, am constatat că – deși eu mi-am șters contul și aplicația, cei care mă aveau în lista de contacte îmi puteau accesa datele din conversație. Deci nu mi-au fost șterse datele, așa cum am cerut”, susținea bărbatul, potrivit .

Decizia instanței va fi contestată

Astfel, bărbatul din Sibiu a dat în judecată compania. În instanță a adus chiar și un martor care a confirmat faptul că încă mai poate accesa conversațiile avute cu acesta.

„Admite în parte acțiunea civilă formulată şi precizată de reclamantul C.T. în contradictoriu cu pârâta Meta Platforms Ireland Limited, cu sediul în Merrion Road Dublin 4, D04X2K5, Irlanda. Obligă pârâta să închidă/să şteargă contul WhatsApp pentru numărul de telefon *** şi backup-ul din Google Drive pentru acelaşi număr. Respinge în rest acţiunea civilă dedusă judecăţii. Obligă pârâta la plata sumei de 20 lei către reclamantă, cu titlu de cheltuieli de judecată”, se arată în minuta Tribunalului Sibiu.

În urma deciziei, sibianul a decis să conteste hotărârea instanței, nemulțumit că nu i-au fost admise toate cererile sale. Mai mult, dorește ca toate datele să îi fie eliminate, pentru că nu îi convine ca pe seama informațiilor lui compania să se îmbogățească.

„Profitul unor astfel de mari companii este din marketing, ei fac afaceri cu datele noastre. Dacă alții sunt de acord cu astfel de situații, treaba lor, eu nu sunt de acord. Poate nu vă mai amintiți. În 2021, după schimbarea aceasta de politică de confidențialitate, au fost mulți utilizatori din restul lumii care au renunțat. La noi, în România, nu prea s-a întâmplat lucrul acesta, nu am o explicație de ce”, mai afirmă bărbatul pentru sursa citată anterior.

Importanța citirii termenilor și politicilor

El a mai explicat și faptul că, deși pierde mult timp, preferă ce dețin anumite platforme sau aplicații. Face acest lucru tocmai pentru a nu se supune inutil unor riscuri.

„Cel mai simplu să înțelegi ceea ce ți se ia este în momentul în care refuzi anumite condiții. Și e dreptul tău să le refuzi. Doar că, din păcate, cam trebuie să cunoști engleza, deoarece majoritatea aplicațiilor nu au aceste texte și în limba română. După ce le citești, decizi dacă mergi mai departe sau renunți”, a adăugat sibianul.