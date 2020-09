Un bărbat implicat într-un accident rutier a fost jefuit de martorii adunați la fața locului

Situația incredibilă după un accident auto, care a avut loc în județul Constanța. Un șofer rămas încarcerat în propria mașină a descoperit că ar fi fost jefuit chiar de către martorii accidentului.

Potrivit spuselor sale, din autoturismul avariat au dispărut mai multe bunuri. Accidentul auto a avut loc între localitățile Hârșova și Stupina din județul Constanța, unde două autoturisme s-au ciocnit frontal.

Unul dintre șoferii implicați în coliziune a rămas încarcerat între fiarele contorsionate ale mașinii și a fost eliberat abia după intervenția pompierilor sosiți de urgență la fața locului, potrivit ISU Constanța. Victima a fost transportată de urgență la spital cu multiple fracturi la picioare și mai multe coaste fisurate și numeroase tăieturi.

Crede că a fost jefuit de martorii accidentului auto

Bărbatul a fost operat iar acum este internat în spital pentru recuperare. Dar, după accident, rudele victimei au descoperit că numeroase bunuri ale bărbatului au dispărut din mașina făcută praf. Cele mai valoaroase obiecte dispărute sunt un laptop și camera video de bord dina autoturism. Întreaga întâmplare a fost relatată de victimă pe pagina sa de facebook, unde a și cerut ajutorul oamenilor pentru a-și recupera bunurile furate.

”Vă salut, azi am avut accident în drum spre Constanța, la Hanul Morii (eu am fost cu Logan) și mi-au dispărut din mașina câteva lucruri. Vă rog, dacă vreți să ajutați, dați share. Îl rog pe cel care luat să mi le înapoieze. Este vorba de un laptop și de o cameră de mașină! Vă mulțumesc, nu am unde să cer ajutor!”, a scris bărbatul pe rețeaua de socializare.

Mesajul a fost distribuit de zeci de persoane impresionate de drama bărbatului. Acesta a fost însă avertizat de unul dintre internauți: ”Vezi că s-ar putea să nu le fi furat nimeni. Și nouă ni sa întâmplat. Le luase poliția care a lucrat la caz. Bineînțeles că ni le-a dat înapoi. Și noi am crezut că ni le-a luat cineva”.

Numeroase furturi după accidentele rutiere

Mai mulți oameni au comentat la postarea bărbatului și au dat exemple de alte jafuri ale căror victime au fost persoanele implicate în accidente rutiere. “Au fost cazuri cu utilitare chiar foarte multe implicate în accidente și de acolo au furat, după ce că ești la necaz, știu când au furat și din cimitir. Imi este silă când aud de asemenea întâmplări, îmi pare sincer rău pentru ce vi s-a întâmplat deși nu cred că mai puteți recupera ceva.”

După apelul lansat pe Facebook de şoferul care dorea să-și recupereze bunurile, reprezentanții IPJ Constanța au reacționat:

”Bunurile domnului în cauză au fost ridicate de criminaliștii care au efectuat cercetarea la fața locului după accidentul rutier și se afla în custodia Serviciului Rutier din Constanța – Biroul Accidente”, a anunțat IPJ Constanţa.

